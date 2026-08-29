Atlante vs León en vivo: ¡La lluvia retrasa el inicio del partido!
Los Potros de Hierro reciben a la Fiera, que llega en gran momento, en la cancha del Estadio Azteca. Sigue en directo el partido del fútbol mexicano
¡15 minutos más de atraso!
No vamos a iniciar a las 19:15. La lluvia y la tormenta eléctrica retrasan 15 minutos más el silbatazo inicial en la cancha del Estadio Azteca. 19:30 es el horario tentativo, pero es probable que no sea a esa hora porque todos siguen resguardados, incluyendo los compañeros de la prensa.
¡El partido se retrasa por mal clima!
Tláloc hace de las suyas en el sur de la Ciudad de México. Debido a la tormenta eléctrica, se retrasa 15 minutos el inicio de este compromiso.
Inicialmente estaba programado a iniciar a las 19:00, pero será hasta 19:15, ya que los jugadores tuvieron que volver al vestidor por la tempestad y la fuerte lluvia en la CDMX.
Alineaciones Atlante vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
ATLANTE: Oscar Jiménez, Eduardo Tercero, Cristóbal Alfaro, Armando Escobar, Aaron Quiros, Eugenio Pizzuto, José González, Walter Portales, Martin Sarrafiore, Jhoan Julio Palacios, Luis Puente
LEÓN: Oscar García, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Paul Bellón, Fernando Beltrán, Juan Domínguez, Rodrigo Echeverría, Jesús Lara, Ismael Díaz de León, Diber Cambindo
¿A qué hora juega Atlante vs León y dónde ver hoy 28 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
El partido entre Atlante y León comenzará hoy viernes 28 de agosto en el Estadio Banorte en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Antecedentes Atlante vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
En la historia de los torneos cortos, hay 18 antecedentes entre el León y Atlante. El historial está igualado: 7 triunfos por bando y 4 empates, aunque no se enfrentan desde la Copa MX del Apertura 2016.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
El partido de esta noche pinta ser de pronóstico reservado. En Caliente.mx, todos los momios son positivos, pero el Atlante es ligeramente favorito a ganar, ya que paga +144. El Empate está en +255 y el triunfo del León paga +172
Atlante recibe al León en el arranque de la jornada 6 de la Liga MX
Los Potros de Hierro del Atlante regresan a la cancha del Estadio Azteca para abrir el telón de la jornada 6 del Apertura 2026, cuando se enfrenten a uno de los equipos en mejor momento del fútbol mexicano, el León.
El equipo esmeralda comenzó la temporada con dos derrotas, pero han ganado todos sus partidos desde entonces: tres en la Liga MX y otros cuatro en la Leagues Cup, torneo en el que están en las semifinales. Ahora les toca gestionar cargas de trabajo con las semifinales de la Leagues Cup en el horizonte y con menor descanso que el Atlante, que suma 5 puntos en el inicio de la Liga MX.
El partido dará inicio este viernes 28 de agosto en punto de las 19:00 horas y lo puede seguir en directo online por Claro Sports.