Atlante vs León en vivo: ¡La lluvia retrasa el inicio del partido!

Atlante recibe al León en el arranque de la jornada 6 de la Liga MX

Los Potros de Hierro del Atlante regresan a la cancha del Estadio Azteca para abrir el telón de la jornada 6 del Apertura 2026, cuando se enfrenten a uno de los equipos en mejor momento del fútbol mexicano, el León.

El equipo esmeralda comenzó la temporada con dos derrotas, pero han ganado todos sus partidos desde entonces: tres en la Liga MX y otros cuatro en la Leagues Cup, torneo en el que están en las semifinales. Ahora les toca gestionar cargas de trabajo con las semifinales de la Leagues Cup en el horizonte y con menor descanso que el Atlante, que suma 5 puntos en el inicio de la Liga MX.

El partido dará inicio este viernes 28 de agosto en punto de las 19:00 horas y lo puede seguir en directo online por Claro Sports.