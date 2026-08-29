Suchitepéquez vs Cobán Imperial en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Se abre la jornada 6 del campeonato nacional en Guatemala.

Suchitepéquez vs Cobán Imperial, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez y Cobán Imperial abren este viernes la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en el estadio Carlos Salazar Hijo. El encuentro comenzará a las 20:00 horas y enfrenta a dos equipos que necesitan reaccionar después de un comienzo complicado. En esta nota podrás seguir en vivo el resultado, los goles y las principales acciones del partido minuto a minuto.

Los Venados llegan como últimos de la clasificación con apenas un punto y todavía buscan su primera victoria desde el regreso a la máxima categoría. Suchitepéquez acumula un empate y cuatro derrotas, una situación que ya provocó la salida de Héctor “Pity” Altamirano y dejó a Manuel Castañeda al frente del equipo de manera interina. Su último encuentro terminó con derrota 3-2 ante Aurora y ahora tendrá la oportunidad de intentar cambiar la historia frente a su gente.

Cobán Imperial tampoco consiguió el inicio que esperaba y llega en el puesto 11 con cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas. Los Príncipes Azules parecían haber encontrado una reacción con la victoria 3-2 frente a Deportivo Mixco, pero posteriormente perdieron 2-1 ante Marquense. El equipo de Ramiro Cepeda buscará aprovechar la necesidad de Suchitepéquez para conseguir su segundo triunfo del campeonato y comenzar a acercarse a los primeros lugares.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Cobán Imperial de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Cobán Imperial será el viernes 28 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Carlos Salazar h. y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Cobán Imperial hoy

Ni Suchitepéquez ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Manuel Castañeda y Ramiro Cepeda eligieron las siguientes alineaciones:

Suchitepéquez: a confirmar. DT: Manuel Castañeda.

Cobán Imperial: a confirmar. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Cobán Imperial:

29 de abril de 2018 | Suchitepéquez 1-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 3 de marzo de 2018 | Cobán Imperial 4-2 Suchitepéquez | Torneo Clausura 2018

| Torneo Clausura 2018 22 de octubre de 2017 | Cobán Imperial 2-1 Suchitepéquez | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 20 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 2-2 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2017

| Torneo Apertura 2017 23 de abril de 2017 | Suchitepéquez 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2017

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