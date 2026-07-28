La selección mexicana sub 20 se sobrepone a tener un jugador menos y se impone a Costa Rica en el Premundial

El Tri lidera el Grupo B del torneo de Concacaf y se instala en los cuartos de final. Buscará el liderato en solitario en la última fecha ante Guatemala

Camberos se encargó de abrir el marcador | Imago7

La selección mexicana sub 20 dio un paso más rumbo al Premundial de la especialidad de la Concacaf al derrotar 2-0 a Costa Rica en la segunda jornada de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Álex Diego resolvió un partido que cambió por completo en la segunda mitad, cuando tuvo que afrontar más de 40 minutos con un hombre menos tras la expulsión de su portero, pero aun así amplió la ventaja y controló el cierre del encuentro.

Desde el silbatazo inicial, México buscó hacerse del balón y asumir el control del juego, aunque Costa Rica respondió con presión alta y generó la primera oportunidad de peligro con un remate de Gabriel Sibaja que pasó a un lado de la portería. El partido se fue cargando de infracciones e interrupciones, mientras el Tricolor intentaba abrir espacios con Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Francisco Valenzuela.

La insistencia mexicana encontró recompensa al minuto 39, cuando Sandoval recibió un jalón dentro del área tras un centro de Camberos y el árbitro señaló penal. Dos minutos después, el propio Camberos ejecutó el disparo desde los once pasos para vencer a Ian O’Rourke y colocar el 1-0 antes del descanso. México incluso estuvo cerca del segundo tanto antes del medio tiempo con un disparo de larga distancia y un remate de Valenzuela.

Camberos revienta la red 👊 pic.twitter.com/diCMstovPA — Concacaf (@Concacaf) July 28, 2026

El panorama cambió apenas iniciada la segunda parte. Valenzuela abandonó el encuentro por lesión y, al minuto 50, el guardameta Juan Liceaga fue expulsado con tarjeta roja directa tras salir del área y golpear a un rival en la disputa del balón. El timonel tuvo que modificar su esquema con el ingreso del portero suplente Cristian Navarrete para afrontar el resto del compromiso con diez futbolistas.

Lejos de replegarse por completo, México encontró el segundo gol cuando mejor jugaba Costa Rica. Al minuto 59, Diego Sandoval recuperó el balón, se combinó con Samir Inda y su disparo terminó desviado por el defensor Matías Cordero, quien marcó en propia puerta para colocar el 2-0 en favor del Tricolor. La Concacaf confirmó oficialmente el autogol del zaguero costarricense.

Con la ventaja de dos anotaciones, la visita adelantó líneas y realizó varias modificaciones para intentar reaccionar, pero el local mantuvo el orden defensivo y cerró los espacios. Incluso con inferioridad numérica, el conjunto nacional encontró oportunidades al contragolpe y estuvo cerca del tercer gol con un disparo de Diego Reyes, tras una asistencia de Camberos. En las tribunas comenzó a escucharse el “¡ole!” mientras el Tricolor enlazaba pases para administrar el balón.

En la recta final, los ticos buscaron el descuento con envíos largos y acciones a balón parado, pero México sostuvo el orden en su campo. Al minuto 79, David Garro conectó de cabeza un servicio al primer poste, aunque el remate pasó por un costado de la portería defendida por Navarrete. El Tricolor continuó protegiendo la ventaja mientras la afición acompañaba con el grito de “¡México, México!”.

El cierre volvió a quedar marcado por la intervención arbitral. Al minuto 86, Kaden Farrier fue expulsado tras derribar a un atacante mexicano que avanzaba hacia el frente. Sin embargo, el árbitro revisó la acción en el monitor y, después de la intervención, anuló la cartulina, por lo que el conjunto tico mantuvo la superioridad numérica.

El cuerpo arbitral agregó nueve minutos de compensación en el Estadio Cuauhtémoc, pero Costa Rica no encontró el gol que le permitiera acercarse en el marcador. México resistió con diez futbolistas, conservó el 2-0 y confirmó su segundo triunfo dentro del Premundial sub 20 de Concacaf, resultado con el que aseguró su lugar en la siguiente ronda.

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