Huracán Genevieve alcanza categoría 5: ¿Cuál es la trayectoria y qué estados están en alerta amarilla por fuertes lluvias?

El huracán Genevieve alcanzó la categoría 5 en el Pacífico tras fortalecerse rápidamente. Aunque se desplaza lejos de las costas mexicanas, sus bandas nubosas causarán lluvias intensas y tormentas eléctricas

Genevieve se intensifica a categoría 5. Foto X: @conagua_clima

El huracán Genevieve alcanzó la categoría 5, el nivel máximo dentro de la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en uno de los fenómenos meteorológicos más importantes de la temporada de 2026 en el Pacífico. Su intensidad generó vigilancia por parte de autoridades meteorológicas debido a la fuerza de sus vientos y el potencial de provocar lluvias intensas en distintas regiones del país.

El sistema tropical llamó la atención por la rapidez con la que aumentó su fuerza, pasando de una tormenta tropical a un huracán de gran intensidad en poco tiempo. Aunque su trayectoria principal se mantiene sobre el océano Pacífico, sus bandas nubosas podrían generar efectos indirectos en zonas costeras de México. Ante este escenario, autoridades activaron alertas preventivas y pidieron a la población mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno. Las principales recomendaciones se enfocan en evitar zonas de riesgo, atender los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado.

¡Impresionante! 😱



El ojo del super poderoso #Huracan #Genevieve que alcanzó la #Catgoría5 en el #Pacífico. 🌀



🔴 El sistema no representa peligro para el territorio nacional. pic.twitter.com/GM6tPmsPhW — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 27, 2026

Trayectoria del huracán Genevieve categoría 5: ¿Dónde se ubica y hacia dónde se dirige?

El huracán Genevieve categoría 5 se localiza en el océano Pacífico, aproximadamente a 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad cercana a los 20 kilómetros por hora, con una trayectoria paralela al litoral mexicano y sin riesgo previsto de tocar tierra.

Actualmente, Genevieve presenta vientos máximos sostenidos de alrededor de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h, condiciones que lo colocan en la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson. A pesar de su intensidad, la distancia respecto al territorio nacional permite que el fenómeno avance mar adentro sin representar una amenaza directa para las zonas habitadas.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución debido a que sus bandas nubosas pueden generar efectos indirectos. Entre ellos se encuentran lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del occidente del país y oleaje elevado en zonas costeras del Pacífico, especialmente en áreas cercanas a Baja California Sur.

De acuerdo con el pronóstico, Genevieve continuará alejándose de la costa mexicana mientras avanza hacia el noroeste. Se espera que el sistema comience un proceso de debilitamiento durante el resto de la semana, aunque las autoridades mantienen el monitoreo ante cualquier cambio en su comportamiento.

#TenemosHuracán 🌀 | #Genevieve se intensifica y alcanza la categoría 5. ⚠️



🇲🇽 A 855 km al sur-suroeste del extremo sur de #BajaCaliforniaSur. Presenta vientos sostenidos de 260 km/h y una presión central mínima de 925 mb.



🌀📈 Se desplaza hacia el noroeste, manteniendo su… pic.twitter.com/HZoXlbiwl6 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 27, 2026

Este huracán hizo historia al convertirse en el primer sistema de categoría 5 en el Pacífico oriental desde Kristy en 2024. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán continuará perdiendo intensidad de manera gradual durante los próximos días. La trayectoria estimada indica que permanecerá alejado de las costas mexicanas mientras avanza sobre aguas del Pacífico, con una transición progresiva de huracán categoría 5 a tormenta tropical.

Las autoridades señalaron que, aunque el centro del huracán no impactaría directamente en tierra, la circulación del sistema puede favorecer la presencia de precipitaciones, tormentas eléctricas y rachas de viento en regiones del occidente y sur de México. Los especialistas recomiendan seguir la actualización constante de los pronósticos, ya que los ciclones tropicales pueden modificar su trayectoria conforme cambian las condiciones atmosféricas.

Alerta amarilla por el huracán Genevieve categoría 5: ¿Qué estados se verán afectados por fuertes lluvias y vientos?

Aunque el centro del huracán Genevieve categoría 5 se mantiene alejado de las costas mexicanas, sus amplias bandas nubosas y la interacción con otros sistemas meteorológicos provocarán condiciones de lluvia en gran parte del país durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones del 27 al 30 de julio debido a la influencia del ciclón, el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y la onda tropical número 21.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre las entidades del occidente, sur y sureste del país, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia. Además de las precipitaciones, algunos estados podrían registrar descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento, incremento del oleaje, inundaciones repentinas y deslaves, principalmente en zonas vulnerables.

Entre las regiones con mayor probabilidad de afectaciones se encuentran estados del Pacífico mexicano como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como entidades del sureste como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, Baja California Sur permanecerá bajo vigilancia por la cercanía relativa del fenómeno y sus efectos indirectos.

En la Ciudad de México y el Estado de México también se esperan efectos indirectos del sistema. Para el lunes 27 de julio, el SMN prevé cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes y chubascos de entre 25 y 50 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La capital tendrá temperaturas mínimas de 13 grados y máximas entre 25 y 27 grados, con vientos de hasta 40 km/h.

El martes 28 y miércoles 29 de julio, la CDMX podría registrar chubascos de entre 5 y 25 milímetros, mientras que el Estado de México tendría lluvias fuertes de hasta 50 milímetros. Nuevamente existe posibilidad de tormentas eléctricas y granizo.

Aunque Genevieve alcanzó la categoría 5, el impacto final dependerá de la evolución del sistema durante las próximas horas. Por ello, los organismos de protección civil mantienen seguimiento permanente para actualizar las medidas preventivas en caso de que cambie el pronóstico.

TE PUEDE INTERESAR