La selección mexicana golea a Antigua y Barbuda en su debut en el Premundial de Concacaf sub 20

El Tricolor no tuvo problemas para vencer a su primer rival en casa, dentro del Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Hugo Camberos marcó el primer tanto del partido | Imago7

La selección mexicana sub 20 comenzó su participación en el Premundial de Concacaf 2026 con una victoria de 3-0 sobre Antigua y Barbuda, en el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo B, disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El conjunto dirigido por Alex Diego tomó el control desde los primeros minutos mediante la posesión del balón y la circulación por ambos costados. El combinado caribeño intentó cerrar los espacios cerca de su área, pero la presión mexicana comenzó a provocar errores en la salida.

La primera anotación llegó al minuto 13, después de que el árbitro revisó una falta de Ivan Grant sobre Hugo Camberos dentro del área. El atacante de Chivas cobró el penalti con un disparo hacia el costado izquierdo, suficiente para superar al guardameta Tegan Gumbs y colocar el 1-0.

México amplió la diferencia al minuto 22 por medio de Aldahir Valenzuela. Santiago Sandoval filtró el balón para Camberos, quien recibió dentro del área y retrasó el servicio. El delantero de Rayados apareció de frente y definió con un remate cruzado para marcar el segundo tanto del encuentro.

El Tricolor mantuvo la presión y estuvo cerca del tercer gol con un tiro libre ejecutado por Samir Inda, cuyo disparo se estrelló en el poste. La selección mexicana cerró la primera mitad con el 64 por ciento de posesión, cuatro tiros a portería y ninguna llegada directa de Antigua y Barbuda sobre el arco nacional.

Antes del descanso apareció Santiago Sandoval para colocar el 3-0. El mediocampista aprovechó una nueva pérdida del conjunto visitante dentro de su propia área y definió al minuto 45+2, resultado con el que México se marchó al vestidor después de dominar la primera parte.

Durante el complemento, el Tricolor redujo la velocidad del partido y administró la ventaja mediante posesiones largas. Camberos, Sandoval y Henrique Simeone Koifman generaron aproximaciones para buscar el cuarto gol, aunque Gumbs respondió ante los remates que llegaron a su portería.

Antigua y Barbuda no encontró los espacios para reducir la diferencia y tuvo dificultades para superar el mediocampo mexicano. La defensa encabezada por Carlos Hernández, Yohan Orozco, Carlos Alfaro y Juan Carlos Echilvestre sostuvo el cero, mientras Sebastián Liceaga tuvo una jornada sin exigencias constantes, con lo que mantuvo el cero en su meta.

Con este resultado, México sumó sus primeros tres puntos dentro del Grupo B y comenzó su camino por los boletos al Mundial sub 20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El siguiente partido del equipo mexicano será el lunes 27 de julio ante Costa Rica, nuevamente en el Estadio Cuauhtémoc.

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