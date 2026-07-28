Jugando Claro, en vivo | Lunes 27 julio 2026

El programa Jugando Claro analizará el próximo partido de México Sub-20 contra Costa Rica, la llegada de Óscar Perea al América y el regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton

La selección mexicana sub-20 afronta uno de los compromisos más importantes de su participación en el Premundial de la Concacaf. El equipo nacional se mide ante Costa Rica con el objetivo de acercarse a la siguiente ronda y mantener vigente el camino rumbo al Mundial de la categoría.

En una nueva edición de Jugando Claro, Xavi Sol, Dani Cohen, Toño Moreno y Félix Fernández analizarán las claves del encuentro, el funcionamiento del Tricolor juvenil y los escenarios que podría enfrentar de acuerdo con el resultado. El partido representa una prueba para una generación que busca avanzar en el torneo y sostener sus aspiraciones internacionales.

Otro de los temas será la llegada de Óscar Perea al América. El futbolista ya se integró al Nido de Coapa como uno de los refuerzos del conjunto azulcrema para el Apertura 2026. La mesa de análisis revisará las características que puede aportar al plantel, su posible adaptación al esquema del equipo y las expectativas que genera su incorporación. El movimiento forma parte de la planeación del América para competir en el nuevo torneo de la Liga MX.

El programa también presentará lo mejor y lo peor de la segunda fecha del Apertura 2026. Los analistas repasarán a los clubes que mostraron argumentos en el inicio del campeonato, así como a los equipos que no cumplieron con las expectativas. Además, se revisarán las actuaciones individuales que comenzaron a marcar diferencia, los resultados que modificaron la tabla y las principales conclusiones que dejó el fin de semana en el fútbol mexicano.

La agenda internacional estará marcada por el regreso de Raúl Jiménez al Wolverhampton. El delantero mexicano volvió al club donde vivió una de las etapas más importantes de su carrera y fue recibido con entusiasmo por los aficionados.

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