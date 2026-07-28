México derrota a República Dominicana y avanza a cuartos de final del voleibol varonil de Santo Domingo 2026

El combinado nacional se enfrentará a Venezuela este martes en busca del boleto a las semifinales del torneo

México aseguró su lugar en los cuartos de final del torneo de voleibol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras imponerse 3-1 a República Dominicana en la última jornada del Grupo B. El triunfo permitió al conjunto nacional llegar a siete puntos, igualar la cosecha de Colombia y avanzar a la fase de eliminación directa, donde este martes 28 de julio enfrentará a Venezuela. Por su parte, los colombianos finalizaron como líderes del sector y obtuvieron el pase directo a las semifinales.

El encuentro, disputado en el Palacio de Voleibol Ricardo Arias, tuvo una duración de una hora, 18 minutos y 27 segundos. Con el resultado, México llegó a siete puntos, empató a Colombia y se colocó en la segunda posición del sector, con el pase a la siguiente ronda y el sueño intacto de pelear por alguna medalla.

La selección mexicana tomó la iniciativa desde el primer set. El equipo encontró espacios en la defensa dominicana, mantuvo el control en los intercambios y cerró el parcial por 25-20, resultado que le permitió comenzar el encuentro con ventaja.

República Dominicana respondió en el segundo episodio. El conjunto local ajustó su bloqueo y aprovechó algunos errores mexicanos para sostener un intercambio cerrado hasta los puntos finales. Los dominicanos se llevaron el set por 25-23 e igualaron el marcador general.

México recuperó el control del partido

La reacción mexicana llegó de inmediato. En el tercer set, el equipo nacional mejoró su efectividad en el ataque y redujo las oportunidades de su rival. México se separó en el marcador desde la parte media del parcial y terminó por imponerse 25-16, recuperando la ventaja en el encuentro.

Con el impulso de ese resultado, el representativo tricolor mantuvo la presión durante el cuarto set. República Dominicana trató de extender el partido, pero México sostuvo su ritmo ofensivo y aprovechó sus oportunidades desde el servicio para construir una diferencia que ya no perdió.

El conjunto mexicano cerró el último parcial por 25-18 y aseguró su segunda victoria dentro de la fase de grupos. En total, México sumó 101 puntos durante el encuentro, por 79 de República Dominicana, además de registrar cinco puntos directos desde el servicio, contra uno del equipo anfitrión.

Diego González encabezó el ataque mexicano

Diego González fue uno de los principales referentes ofensivos de México al terminar con 16 puntos. Josué López aportó 10 unidades, mientras que Isaías Aguirre consiguió ocho y Axel Téllez añadió siete. Juan García colaboró con seis puntos en la victoria nacional.

Por República Dominicana, Adrián Figueroa terminó con 16 puntos y Héctor Cruz sumó 13, aunque sus aportaciones no fueron suficientes para frenar a un equipo mexicano que registró mayor efectividad en el ataque durante los momentos decisivos.

México convirtió 40 de sus 86 intentos de ataque, para una efectividad del 47 por ciento, mientras que República Dominicana concretó 33 de 94 oportunidades, equivalente al 36 por ciento. Esa diferencia permitió al conjunto tricolor controlar el tercer y cuarto sets.

Después de ceder el segundo parcial, México encontró la respuesta que necesitaba y aseguró un triunfo que lo lleva a los cuartos de final ante Venezuela. Con siete puntos, el equipo nacional igualó la cosecha de Colombia, pero finalizó en el segundo puesto rumbo a la siguiente ronda del torneo.

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