El COM rechaza comentarios discriminatorios contra la taekwondista Cecilia Lee Kim

El Comité Olímpico Mexicano rechazó actos de discriminación tras un comentario de la Liga Guatemalteca de Fútbol hacia la taekwondista Cecilia Lee Kim

COM exige respeto para Cecilia Lee Kim. Foto Instagram: @leececy

El Comité Olímpico Mexicano (COM) reprochó cualquier acto de discriminación en contra de los deportistas tricolores, tras la postura emitida por la Liga Guatemalteca de Fútbol hacia la taekwondoína Cecilia Lee Kim, quien participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

“El Comité Olímpico Mexicano rechaza de manera categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida a nuestras atletas. La publicación de la página @liganacional_gt reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cabida en el ámbito deportivo ni en ningún otro espacio.

Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es mexicana, representa a México con orgullo, disciplina y entrega, y su nacionalidad, como la de cualquier persona, la define su historia, su cultura y su compromiso con el país que porta en el pecho, no sus rasgos físicos ni su apellido.

El deporte debe ser un espacio de respeto, unión y competencia sana. Condenamos todo acto que violente la dignidad de nuestras atletas y hacemos un llamado a informar con responsabilidad, especialmente desde plataformas con esta visibilidad.

Reconocemos la destacada actuación de Alejandra Higueros y expresamos nuestra felicitación tanto a ella como a Seo Hyun Cecilia Lee Kim por la gran competencia que brindaron, demostrando el alto nivel deportivo, el profesionalismo y el espíritu de fair play que distinguen al deporte”, se indica en el comunicado del COM.

La Liga publicó un mensaje en redes sociales en el que señaló: “México llevó a la surcoreana Lee Kim para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina del taekwondo femenino, una disciplina en donde las asiáticas son potencia, pero ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking mundial. La chapina se quedó con el oro y la ‘mexicana’ con la plata”.

Tras la publicación, la atleta mexicana denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales: “Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más por que es la página de una Liga nacional deportiva.

Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un País a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad.

La nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos y representamos. Ojalá exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos.

A pesar de estos actos felicito a Alejandra por su triunfo bien merecido, es una gran atleta y dimos una gran competencia”.

Ante esta situación, el COM aclaró que Cecilia Lee es una atleta mexicana que representa al país con orgullo, disciplina y entrega. La regiomontana agradeció el comunicado del organismo por respaldarla y exigir respeto hacia su trayectoria.

“Agradezco profundamente el respaldo del Comité Olímpico Mexicano, precisamente por representar los valores del deporte. Considero que este tipo de comentarios no son apropiados. El deporte debe ser un espacio de respeto, inclusión e inspiración, donde las diferencias se valoren y nunca sean motivos de descalificación o discriminación”, expresó.

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