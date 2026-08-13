Dorsch rechaza venir a retirarse: quiere transformar a Toronto FC

Niklas Dorsch llega a Toronto FC con la mentalidad competitiva que aprendió en Bayern Múnich y con la intención de cambiar la dinámica del club

Toronto FC apuesta por Dorsch. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Niklas Dorsch dejó claro que su llegada a Toronto FC no responde a una etapa final de su carrera. El mediocampista alemán, de 28 años, aseguró que tuvo otras opciones en Europa, pero eligió la MLS porque quería asumir un nuevo desafío y ayudar a un equipo que lleva tiempo alejado de los primeros planos. También defendió el nivel de la liga y afirmó que encontró una plantilla con mucha calidad individual.

Formado durante cerca de ocho años en las categorías inferiores del Bayern MUnich, Dorsch quiere trasladar a Toronto una mentalidad basada en competir siempre para ganar. El alemán considera que al equipo le faltan detalles colectivos, especialmente en defensa y en el trabajo como bloque, pero confía en que el talento existente puede devolver al club a la senda de las victorias. LEE LA NOTA COMPLETA

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