Jugando Claro, en vivo | Miércoles 12 agosto 2026
El mejor análisis de los partidos de la tercera jornada de la Leagues Cup en la multiplataforma de Claro Sports
La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 ha llegado a su final y es momento de hacer un balance de lo ocurrido entre los clubes de la Liga MX y la MLS. En Jugando Claro analizamos los resultados que dejaron los últimos partidos y el panorama que se abre rumbo a las rondas de eliminación.
La jornada dejó enfrentamientos como Orlando City ante Atlético de San Luis, Inter Miami frente a León, Monterrey contra Nashville, Toluca ante FC Dallas, San Diego FC frente a Puebla, Seattle Sounders contra Chivas y LAFC ante Querétaro, con resultados que terminaron por definir a los equipos que continúan en la competencia.
Además de los marcadores, repasamos las actuaciones individuales, las decisiones arbitrales que generaron polémica y los momentos que marcaron esta última jornada de la fase de grupos. También revisamos qué equipos llegan mejor posicionados y cuáles tendrán que corregir aspectos de su juego de cara a la siguiente ronda.
Todo el análisis y la información de la Leagues Cup 2026 están en Jugando Claro, con el debate y las noticias más importantes del fútbol mexicano y la MLS.