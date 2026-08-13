Bryan González sale lesionado ante Seattle Sounders y enciende las alarmas en Chivas

El lateral rojiblanco abandonó el campo con asistencia médica y Hugo Camberos ocupó su lugar durante la Leagues Cup

El jugador abandonó el campo con asistencia médica | Imago7

Chivas recibió una nueva preocupación durante su partido frente al Seattle Sounders por la tercera jornada de la Leagues Cup 2026. Bryan González tuvo que abandonar el terreno de juego durante el primer tiempo debido a una molestia física, después de detenerse sobre el césped y solicitar la atención del cuerpo médico rojiblanco. El futbolista no estuvo en condiciones de continuar y Gabriel Milito tuvo que modificar su planteamiento antes de cumplirse la primera media hora.

La acción ocurrió cuando Guadalajara ya se encontraba abajo 1-0 en el marcador tras el gol de Gallatin Sandnes al minuto 12. El encuentro se detuvo al 22 por la atención a Bryan González y, después de varios minutos de revisión, el cambio se dio al minuto 25: Hugo Camberos ingresó en sustitución del lateral mexicano. Chivas afronta en Seattle su último compromiso de la primera fase después de quedar sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final.

¿Qué le pasó a Bryan González en el Seattle Sounders vs Chivas?

Bryan González presentó una molestia física mientras intentaba continuar con una acción en el centro del campo. De acuerdo con los reportes surgidos durante el encuentro, el futbolista frenó su carrera y levantó la mano para solicitar atención. Posteriormente quedó tendido sobre el césped y necesitó la intervención del cuerpo médico para abandonar el terreno de juego, sin posibilidad de mantenerse en el partido.

La preocupación aumentó cuando González se cubrió el rostro con las manos, una reacción que evidenció el impacto del momento. La acción obligó a frenar el partido por algunos instantes mientras el cuerpo médico ingresaba al campo para valorar al futbolista y determinar si podía continuar.

González mostró signos evidentes de dolor y tuvo que salir asistido. Por ahora, Chivas no ha comunicado un diagnóstico médico definitivo ni el tiempo que podría permanecer fuera de actividad, por lo que será necesario esperar las evaluaciones posteriores al encuentro para determinar el alcance de la lesión. Cualquier diagnóstico específico sobre una posible lesión muscular deberá confirmarse mediante los estudios médicos correspondientes.

El futbolista elegido por Gabriel Milito para ocupar la plaza de González fue Hugo Camberos, quien ingresó oficialmente al minuto 25. El atacante había regresado recientemente al plantel rojiblanco después de participar con la selección mexicana sub 20 en el Premundial de Concacaf, competición en la que México se proclamó campeón y Camberos terminó como una de sus principales figuras.

¿Qué se sabe sobre la lesión de Bryan González?

El reporte inicial únicamente permite confirmar que el jugador no pudo continuar, recibió asistencia médica y tuvo que ser sustituido. La evaluación será especialmente importante porque Guadalajara tiene programado su regreso inmediato a la actividad de la Liga MX el domingo 16 de agosto frente a Santos Laguna, en la jornada 4 del Apertura 2026.

La situación se suma a otros problemas físicos que ya tenía el plantel antes de enfrentar a Seattle. Gabriel Milito había confirmado las bajas de José Castillo y Daniel Aguirre para este compromiso, mientras que Omar Govea había terminado con molestias en el tobillo el partido anterior.

Te puede interesar: