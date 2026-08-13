Seattle Sounders vs Chivas, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 12 de agosto
El resultado, las estadísticas y los goles del partido de hoy en el torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Seattle Sounders vs Chivas, según la IA?
La proyección de la IA se inclina por Chivas con un marcador de 1-0. El Guadalajara parte con ventaja en los mercados previos, pero llega sin triunfos en esta Leagues Cup; Seattle, por su parte, viene de vencer 3-0 a Querétaro y disputará el partido en el Lumen Field. La necesidad del Sounders de ganar por diferencia de goles puede abrir espacios durante el encuentro, mientras Chivas afronta el duelo sin presión por la clasificación.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Seattle Sounders vs Chivas
Todo está listo para este emocionante encuentro, en el que Seattle necesita ganar, mientras las Chivas buscan cerrar con dignidad el torneo.
Seattle: Stefan Frei, Kalani Kossa-Rienzi, Antino Lopez, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Peter Kingston, Álex Roldán, Albert Rusnak, Paul Rothrock, Sebastian Gomez y Danny Musovski.
Chivas: Raúl Rangel, Miguel Gómez, Bryan González, Diego Campillo, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Luis Romo, Jordan Carrillo, Armando González y Ángel Sepúlveda.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Seattle Sounders vs Chivas y a qué hora juegan?
El Seattle Sounders vs Chivas comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 12 de agosto de 2026. La sede será el Lumen Field de Seattle, Washington, donde el inicio está previsto para las 19:30 horas locales. La opción para ver el partido en México es Apple TV.
¡¡¡BUENAS NOCHES!!!
La Leagues Cup 2026 sigue su marcha y esta noche tenemos el partido entre Chivas y Seattle Sounders en el Lumen Field, en el que será su tercer partido de la primera fase. El Guadalajara llega ya sin posibilidades de entrar a los cuartos de final, mientras que Seattle todavía conserva opciones, aunque necesita vencer al Rebaño y esperar una combinación de resultados favorables para colocarse entre los cuatro representantes de la MLS que avanzan de ronda. El encuentro marca el cierre de la participación rojiblanca en el torneo antes de retomar el Apertura 2026 de la Liga MX.
El equipo de Gabriel Milito suma un punto después de sus primeros dos compromisos. Chivas empató 1-1 contra Los Angeles FC y perdió la tanda de penaltis, mientras que en su segundo partido cayó 1-0 frente a FC Dallas. Seattle comenzó con una derrota de 3-0 ante Toluca, pero respondió con un 3-0 sobre Querétaro. Los clubes ya tienen un antecedente en competición de Concacaf: se midieron en los cuartos de final de 2018, cuando Seattle ganó 1-0 la ida y Guadalajara remontó con un 3-0 en México para avanzar con global de 3-1. Así que no se pierdan este minuto a minuto de Claro Sports que será espectacular.