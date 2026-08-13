Seattle Sounders vs Chivas, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 12 de agosto

¡¡¡BUENAS NOCHES!!!

La Leagues Cup 2026 sigue su marcha y esta noche tenemos el partido entre Chivas y Seattle Sounders en el Lumen Field, en el que será su tercer partido de la primera fase. El Guadalajara llega ya sin posibilidades de entrar a los cuartos de final, mientras que Seattle todavía conserva opciones, aunque necesita vencer al Rebaño y esperar una combinación de resultados favorables para colocarse entre los cuatro representantes de la MLS que avanzan de ronda. El encuentro marca el cierre de la participación rojiblanca en el torneo antes de retomar el Apertura 2026 de la Liga MX.

El equipo de Gabriel Milito suma un punto después de sus primeros dos compromisos. Chivas empató 1-1 contra Los Angeles FC y perdió la tanda de penaltis, mientras que en su segundo partido cayó 1-0 frente a FC Dallas. Seattle comenzó con una derrota de 3-0 ante Toluca, pero respondió con un 3-0 sobre Querétaro. Los clubes ya tienen un antecedente en competición de Concacaf: se midieron en los cuartos de final de 2018, cuando Seattle ganó 1-0 la ida y Guadalajara remontó con un 3-0 en México para avanzar con global de 3-1. Así que no se pierdan este minuto a minuto de Claro Sports que será espectacular.