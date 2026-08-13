Almeyda saca pecho por Monterrey y advierte: “No tienen que subestimar a la Liga MX”

El técnico argentino se mostró orgulloso del desempeño de su plantilla y destacó el cambio de actitud del equipo

Almeyda busca regresar a Rayados a los primeros planos | Imago7

Rayados espera resultados para conocer si avanzará a los cuartos de final de la Leagues Cup. Para Matías Almeyda, el equipo cumplió con su papel de representar a la Liga MX y dejó buenas sensaciones durante su participación.

El técnico argentino se mostró orgulloso del desempeño de su plantilla y destacó el cambio de actitud que ha mostrado el equipo desde su llegada.

“Me siento orgulloso del plantel que entreno. Desde el primer día que llegamos acá hay una entrega importante, quieren revertir lo que sucedió torneos atrás y lo están demostrando con hechos. Yo creo que este es el camino que la afición seguramente quiere ver: un equipo que entregue y deje todo en la cancha por esta camiseta, jugadores que tengan sentido de pertenencia”, señaló.

Almeyda también resaltó la importancia de que Rayados haya representado a la Liga MX ante uno de los mejores equipos de la MLS.

“La representación que vinimos a hacer con respecto a la Liga Mexicana la cumplimos bien. Aparte de Monterrey, representábamos a la Liga MX y jugaba el primero de la MLS contra nosotros, que todavía no estamos primeros. Había muchos retos por este partido. No sé si nos dará para clasificar, pero este equipo hizo todo lo que tenía que hacer. Estoy contento porque hay equipos de la Liga MX que somos fuertes y no tienen que subestimar”, comentó.

Por otra parte, el estratega cuestionó el calendario y el poco tiempo de recuperación que tendrá su equipo antes de retomar la actividad en la Liga MX.

“Es verdad que hay desgaste, hay poco tiempo para la recuperación. Cambiaremos, trabajaremos como equipo. Es una pena que se juegue el sábado; creo que se debería haber contemplado esto para todos los equipos que jugamos hoy o mañana. Pero bueno, hay cosas que no podemos modificar”, añadió.

Finalmente, el “Pelado” destacó el trabajo mental y la unión que se ha construido dentro del vestidor.

“Lo anímico está bien desde el primer día que llegamos. Nosotros trabajamos; tenemos clases con nuestra psicóloga, con trabajo en equipo, no solamente entrenamos patear un balón. Acá hay una hermandad que se está armando y nos estamos diciendo las cosas desde adentro. Este equipo va a luchar todos los torneos que juegue. Ojalá que nos dé para ganar alguno, pero estoy seguro de que lo va a luchar porque este es el camino que elegimos y que ellos están disfrutando. Creo que nuestra gente se siente representada de esta manera. Este es Monterrey, el que va a competir”, concluyó.

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