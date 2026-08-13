San Diego vs Puebla, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 12 de agosto

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el San Diego vs Puebla y a qué hora juegan?

El San Diego FC vs Puebla está programado para este miércoles 12 de agosto a las 20:15 horas, tiempo del centro de México, en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. La organización estableció el inicio a las 19:15 horas del Pacífico, equivalente al horario mexicano señalado para este compromiso de la tercera fecha.

Para México, el partido podrá seguirse a través de Apple TV mediante MLS Season Pass, plataforma que concentra las transmisiones de la Leagues Cup. El sitio oficial del torneo también incluye a Apple TV entre las señales del encuentro:

Partido: San Diego FC vs Puebla

Fecha: miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego

Transmisión en México: Apple TV / MLS Season Pass