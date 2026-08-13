San Diego vs Puebla, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3, hoy 12 de agosto
La Franja busca despedirse con dignidad ante un San Diego que todavía conserva una mínima esperanza de clasificación
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el San Diego vs Puebla y a qué hora juegan?
El San Diego FC vs Puebla está programado para este miércoles 12 de agosto a las 20:15 horas, tiempo del centro de México, en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. La organización estableció el inicio a las 19:15 horas del Pacífico, equivalente al horario mexicano señalado para este compromiso de la tercera fecha.
Para México, el partido podrá seguirse a través de Apple TV mediante MLS Season Pass, plataforma que concentra las transmisiones de la Leagues Cup. El sitio oficial del torneo también incluye a Apple TV entre las señales del encuentro:
Partido: San Diego FC vs Puebla
Fecha: miércoles 12 de agosto de 2026
Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Snapdragon Stadium, San Diego
Transmisión en México: Apple TV / MLS Season Pass
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen San Diego vs Puebla
San Diego FC, dirigido por Mikey Varas, tiene la posibilidad de recuperar varias de sus principales piezas ofensivas para buscar desde el inicio los tres puntos que necesita:
Alineación confirmada de San Diego FC: Duran Ferree; Dagur Thórhallsson, Kieran Sargeant, Osvald Søe, Christopher McVey; Jeppe Tverskov (C), Pedro Soma, David Vazquez, Bryce Duke; Lewis Morgan y Bryan Zamblé.
Alineación confirmada de Puebla: Jesús Iván Rodríguez; Juan Pablo Vargas, Ezequiel Almada, Fernando Monárrez, Iker Moreno Diez De Bonilla; Sergio Abel Sanabris, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Eduardo Garnica; Emiliano Gómez y Eduardo Mustre.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el San Diego vs Puebla, según la IA?
Una proyección de inteligencia artificial basada en los resultados recientes, rendimiento defensivo, localía y producción ofensiva de los dos conjuntos coloca a San Diego FC como favorito, con un marcador estimado de San Diego 2-0 Puebla. El panorama coincide con la tendencia previa reflejada en la página oficial del partido, donde San Diego aparece con 60 por ciento de probabilidad de victoria, mientras empate y triunfo poblano reciben 20 por ciento cada uno en los datos proporcionados por Polymarket.
La principal diferencia está en el rendimiento mostrado durante la Leagues Cup. San Diego ya consiguió reaccionar después de perder contra América y viene de dejar su portería en cero frente a Tijuana, partido en el que ganó 1-0. Puebla, en cambio, permitió ocho goles en sus primeras dos presentaciones y ante Austin apenas consiguió generar un disparo a portería, de acuerdo con el reporte oficial de la competencia.
Eso no significa que el compromiso esté resuelto antes de comenzar. Puebla llega sin la presión de pelear por la clasificación y puede asumir mayores riesgos, mientras San Diego tendrá que atacar sabiendo que incluso una victoria podría no ser suficiente para instalarse entre los cuatro mejores representantes de la MLS. La obligación está del lado californiano y La Franja intentará aprovechar cualquier espacio para despedirse de la Leagues Cup 2026 con un resultado positivo.
San Diego vs Puebla, en vivo
San Diego FC y Puebla cierran este miércoles 12 de agosto su participación en la primera fase de la Leagues Cup 2026, en un partido que encuentra a los dos clubes en situaciones complicadas dentro de sus respectivas clasificaciones. El conjunto californiano todavía necesita sumar y esperar una combinación favorable de resultados, mientras que La Franja llega sin puntos y ya no tiene posibilidades reales de avanzar a los cuartos de final, por lo que buscará despedirse con una actuación que le permita cambiar la imagen mostrada durante sus primeros encuentros.
Puebla ha sufrido especialmente en defensa durante el torneo. Perdió 5-2 contra Portland Timbers y posteriormente cayó 3-0 frente a Austin FC, por lo que ha recibido ocho anotaciones en solamente dos encuentros. San Diego comenzó con derrota 3-1 ante América en el Estadio Banorte, pero reaccionó en casa al superar 1-0 a Tijuana gracias al gol de Bryan Zamblé. Con ese panorama, el Snapdragon Stadium recibe un encuentro en el que San Diego parte con ventaja por momento deportivo y condición de local, mientras los poblanos intentarán cerrar su participación con sus primeros puntos.