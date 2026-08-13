Guillermo Hoyos se quiebra al hablar de Messi: “Perder a un padre es un golpe muy duro”

La eliminación ante León quedó marcada por un momento personal delicado en el entorno de Lionel Messi, que llevó a Hoyos a recordar la pérdida de su propio padre

Hoyos. Imago 7|RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La eliminación del Inter Miami de la Leagues Cup 2026 después de caer 3-2 ante León quedó en segundo plano durante uno de los momentos de la conferencia de prensa. Ángel Guillermo Hoyos, habló sobre la situación personal que atraviesa Lionel Messi, quien está de luto por la muerte de su padre, y destacó el impacto emocional que puede representar perder a una figura fundamental dentro de la familia, un episodio que llevó al entrenador a recordar su propia experiencia.

El técnico evitó profundizar en aspectos privados, pero dejó claro que entiende el peso emocional de una situación de este tipo. Hoyos recordó lo que significó para él perder a su padre, a quien describió como una guía dentro de su vida. “Siempre lo dije, eso es muy doloroso. Muchas veces se demora muchísimo. A mí, cuando yo perdí a mi padre, también era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe”, expresó en conferencia de prensa.

Hoyos pone la situación de Messi por encima del resultado

La pregunta llegó después de conocerse una carta relacionada con el entorno familiar de Messi. El entrenador fue consultado sobre cómo vivió el futbolista las horas previas al encuentro y cómo observó su comportamiento durante un día marcado por una situación personal delicada.

Hoyos respondió desde su propia experiencia y destacó la importancia que tienen los vínculos familiares más allá de cualquier competencia deportiva. “Una persona extraordinaria, la familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa”, agregó.

Inter Miami queda eliminado y Hoyos asume la responsabilidad

En cuanto al partido, el técnico consideró que su equipo realizó un buen primer tiempo y tuvo controlado el encuentro antes de perder protagonismo después del descanso. “Nosotros creemos que el primer tiempo hicimos un primer tiempo muy lindo, muy bueno, de mucha posesión, de mucho juego. Se ganaban todos los duelos y eso realmente para nosotros era importante”, explicó.

El panorama cambió durante la segunda mitad, cuando el desgaste físico comenzó a afectar al conjunto de Miami y León encontró espacios para modificar el desarrollo del partido. “Había mucha fatiga en el campo. Sí, había mucha fatiga y hay situaciones en las que siempre la responsabilidad es del entrenador. En este caso es mía, porque realmente es así. Tengo que asumir la responsabilidad como tiene que ser”, señaló.

Hoyos también reconoció que la eliminación representa un golpe importante para una institución que había sido protagonista recurrente de la Leagues Cup. “Hoy se pierde una competición en la que se había quedado campeón y se había quedado subcampeón. A título personal, de todos nosotros, del cuerpo técnico, nos duele. Lamentablemente no pudimos continuar en la competición”, aseguró.

Pese al resultado, el entrenador puso el foco en la recuperación física y emocional de su plantel. Inter Miami deberá levantar rápidamente al grupo y cambiar de objetivo para afrontar los siguientes compromisos de su calendario.

Las lesiones también golpean al Inter Miami

La eliminación se suma a los problemas físicos que arrastra el equipo. Hoyos señaló que las ausencias han obligado a recurrir a futbolistas jóvenes y destacó que algunos de ellos necesitan seguir acumulando minutos para continuar con su desarrollo. “Aparecieron dos chicos como Winder o Pinter que realmente necesitan seguir acumulando minutos porque son muy jóvenes y tienen condiciones”, comentó.

Además, confirmó que Micael sufrió un esguince cuya gravedad deberá establecerse mediante estudios médicos. “Micael tiene un esguince importante y vamos a ver qué determina la revisión médica. Pero es una lesión importante y para nosotros sería una baja también muy importante”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR