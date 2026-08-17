León vs Rayados cambia de fecha: ¿cuándo y a qué hora se jugará?

La Liga MX adelantó un día el encuentro de la jornada 5 para facilitar la recuperación de ambos clubes antes de la Leagues Cup

Nueva fecha León vs Rayados | Imago7

El partido entre León y Rayados de Monterrey, correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2026, sufrió una modificación en su programación. El compromiso ya no se disputará el sábado 22 de agosto, como estaba previsto originalmente, debido a la participación de ambos equipos en los cuartos de final de la Leagues Cup.

La Liga MX comunicó que el encuentro fue adelantado para el viernes 21 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La sede no tendrá cambios: los Esmeraldas recibirán al conjunto regiomontano en el Estadio León, también conocido como Nou Camp.

¿Cuándo se jugará el León vs Rayados?

El cambio representa un adelanto de 24 horas, pues León y Monterrey tenían programado enfrentarse el sábado 22 de agosto a las 19:00 horas. De acuerdo con el comunicado difundido por Rayados, la decisión modifica únicamente el día, ya que se mantienen tanto el horario como el escenario del partido.

📅 Cambio de día y hora



La LIGA BBVA MX informa que el partido entre los Clubes @Clubleonfc y @Rayados, correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026, cambiará de día y horario:



El encuentro se disputará el próximo viernes 21 de agosto en el Estadio León a las 19:00… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 17, 2026

Rayados también notificó el ajuste mediante sus redes sociales. “Nuestro partido de la Jornada 5 se reprograma para el viernes 21 de agosto a las 19:00 hrs.”, publicó el club regiomontano en su cuenta oficial de X, mensaje con el que pidió a sus aficionados tomar previsiones para el viaje a Guanajuato.

Nuestro partido de la Jornada 5 se reprograma para el viernes 21 de agosto a las 19:00 hrs. ⚽⏰



¡Vamos la Pandilla!👊🏼🇫🇮 pic.twitter.com/i2k0z9G22F — Rayados (@Rayados) August 17, 2026

La modificación fue acordada ante la cercanía de los compromisos internacionales de los dos equipos. León y Monterrey disputarán los cuartos de final de la Leagues Cup el martes 25 de agosto, por lo que adelantar el partido de Liga MX les permitirá contar con un día adicional para su recuperación, traslado y preparación.

El nuevo calendario establece que la Fiera recibirá a Rayados el viernes y cuatro días después ambos clubes deberán volver a competir, esta vez en territorio estadounidense. La acumulación de partidos obligará a los cuerpos técnicos a valorar el estado físico de sus planteles y definir si aplican rotaciones durante la jornada 5.

Para León, la exigencia será todavía mayor debido a que también tenía programada una visita al Necaxa el lunes 17 de agosto en el Estadio Victoria. El conjunto esmeralda afrontará así dos encuentros de Liga MX en cinco días, antes de viajar para continuar su participación en el torneo binacional.

La Leagues Cup obligó a modificar el calendario

El martes 25 de agosto, Monterrey visitará al Chicago Fire en el SeatGeek Stadium, en Bridgeview, Illinois. El encuentro está programado para las 18:30 horas del centro de México y definirá a uno de los semifinalistas de la Leagues Cup. Rayados avanzó después de sumar seis puntos en la primera fase, producto de dos triunfos y una derrota.

La Pandilla llegará a su visita a León después de golear 6-1 a FC Juárez en el Gigante de Acero, resultado que le permitió alcanzar nueve puntos en el Apertura 2026. El equipo regiomontano había comenzado el torneo con tres victorias y una derrota, desempeño que lo colocó en los primeros lugares de la clasificación antes de la jornada 5.

León, por su parte, se enfrentará al Real Salt Lake el mismo martes 25 de agosto, a las 20:30 horas del centro de México, en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City, Colorado. La Fiera avanzó como el mejor representante de la Liga MX en la primera fase, luego de ganar sus tres encuentros y sumar nueve unidades.

El conjunto guanajuatense derrotó a Nashville SC, Orlando City e Inter Miami durante su camino a los cuartos de final. Su rendimiento internacional convirtió el partido ante Rayados en un duelo entre dos de los cuatro clubes mexicanos que continúan con vida en la Leagues Cup, junto con América y Toluca.

Con la reprogramación, León vs Rayados se jugará definitivamente el viernes 21 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio León. El ajuste busca reducir el impacto de un calendario apretado, aunque ambos equipos tendrán menos margen de preparación para un partido importante dentro del Apertura 2026.

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