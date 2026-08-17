Rodri aterriza en Barcelona y lanza su primera promesa como culé

El centrocampista campeón del mundo con España dejó claro que buscará ganarlo todo con el conjunto blaugrana

Rodri aterriza para cerrar su fichaje con el Barcelona | REUTERS/Molly Darlington

El Barcelona está a punto de concretar uno de los fichajes más importantes de su proyecto para la temporada 2026-2027. Rodri Hernández ya se encuentra en la Ciudad Condal después de aterrizar este lunes para completar los últimos pasos de su incorporación al conjunto azulgrana.

El mediocampista español llegó alrededor de las 20:15 horas, después de que su vuelo sufriera un retraso. A su llegada al aeropuerto, el todavía jugador del Manchester City atendió brevemente a los medios y compartió sus primeras sensaciones antes de que el club haga oficial su contratación.

“Estoy contento. Han sido unos días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo”, expresó Rodri, quien reconoció la ilusión que representa para él vestir la camiseta del Barcelona después de una etapa llena de éxitos en Inglaterra.

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El futbolista español también dejó claro que su llegada al conjunto catalán representa un sueño cumplido. “Por supuesto que jugar en el Barcelona es un sueño. Tengo ganas de estar con mis compañeros, que a la mayoría ya los conozco. ¿A por la Champions? A por todo”, señaló.

La operación entre Barcelona y Manchester City quedó cerrada por una cifra total de 76.5 millones de euros, divididos en 60 millones fijos y 16.5 millones en variables. Las negociaciones entre ambas instituciones avanzaron durante los últimos días hasta alcanzar un acuerdo definitivo el domingo por la noche.

Rodri deberá realizar este martes las pruebas médicas correspondientes antes de firmar toda la documentación necesaria. Una vez completados estos pasos, el Barcelona podrá anunciar oficialmente la llegada del mediocampista, quien se convertirá en una de las piezas principales del nuevo proyecto azulgrana.

La incorporación del internacional español representa un refuerzo de jerarquía para la zona media del campo. El Barcelona busca fortalecer una posición clave y sumar experiencia competitiva con un jugador que llega después de ser protagonista en los grandes escenarios europeos.

Si todo marcha según lo previsto, la afición azulgrana podrá conocer oficialmente a Rodri durante el Trofeo Gamper, programado para este miércoles en el Spotify Camp Nou, donde el club suele presentar a sus nuevos fichajes ante sus seguidores.

Además de Rodri, el Barcelona también recibió este lunes a João Cancelo, quien regresó a la Ciudad Condal para iniciar su tercera etapa como futbolista culé. De esta manera, el equipo continúa tomando forma para afrontar una nueva temporada con grandes objetivos.

Con su llegada, Rodri inicia un nuevo capítulo en su carrera con la motivación de competir por todos los títulos. El mediocampista ya tiene clara la meta con el Barcelona: mantenerse en la pelea por la cima del fútbol europeo y buscar nuevos éxitos vestido de azulgrana.

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