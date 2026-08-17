Cartaginés vs Verdes en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Cartaginés Verdes, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Cartaginés y Verdes se enfrentan este martes por el Grupo D de la Copa Centroamericana 2026, en un partido importante para las aspiraciones del conjunto costarricense en la lucha por avanzar a los cuartos de final. Los Brumosos recibirán al equipo de Belice en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, donde buscarán aprovechar su fortaleza como locales para conseguir un resultado que los acomode de cara a la recta final de la fase de grupos. Conoce a qué hora juegan Cartaginés vs Verdes, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Cartaginés llega invicto en la competencia y con buenos antecedentes jugando ante su afición. El conjunto costarricense ha evitado la derrota en seis de sus ocho encuentros como local en la historia de la Copa Centroamericana, con cuatro victorias y dos empates, además de ganar tres de los últimos cuatro. Los Brumosos vienen de igualar 1-1 ante Municipal y también empataron por el mismo resultado frente a Motagua, por lo que necesitan transformar esos buenos rendimientos en una victoria. Además, existe un antecedente muy favorable ante su próximo rival: en 2025, Cartaginés goleó 8-1 a Verdes en el Fello Meza.

Por su parte, Verdes llega con la necesidad de conseguir sus primeros puntos en la Copa Centroamericana 2026 después de un comienzo muy complicado. El representante de Belice viene de sufrir una goleada 5-0 frente a Motagua y deberá mejorar considerablemente para cambiar su historia en Costa Rica. Pese a los resultados adversos, presenta algunos números interesantes: acumula 27 recuperaciones en campo rival, la cifra más alta del torneo junto a Saprissa, mientras Krisean López lidera la competencia con ocho remates generados después de conducciones de balón, aunque todavía no logró convertir mediante ese recurso.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cartaginés vs Verdes de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Cartaginés y Verdes se disputará el martes 18 de agosto a las 19:00 horas en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Belice. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cartaginés vs Verdes hoy

Ni Cartaginés ni Verdes cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Amarini Villatoro y Rafa Berges no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós; Manuel Morán, Luis Flores, Andrey Mora, Juan Carlos Gaete; José González y Alonso Hernández. DT: Amarini Villatoro.

Verdes: Woodrow West; Jhon Vergara, Iván Morán, Christian Ramírez, Nahjib Guerra; Darrel Myvett, Freybin Pagoada; Facundo Silvestre, Jordy Polanco, Krisean López; y Mika. DT: Rafa Berges.

MÁS INFORMACIÓN: Amarini Villatoro confiesa los objetivos reales de Cartaginés en la nueva temporada

Antecedentes y últimos resultados del Cartaginés vs Verdes

Cartaginés y Verdes se enfrentaron en una sola oportunidad a lo largo de su historia. Este fue el resultado:

20 de agosto de 2025 | Cartaginés 8-1 Verdes | Copa Centroamericana 2025

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