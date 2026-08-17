Tottenham pone en carpeta a Daniel Muñoz: ¿Perdería la titularidad que tiene en Crystal Palace?

Daniel Muñoz despierta interés del Tottenham para reforzar su defensa. El Crystal Palace ya tiene un precio fijado por el colombiano.

Daniel Muñoz interesa en el Tottenham (REUTERS)

El mercado de transferencias en el mundo está en marcha y por estos días es común que salgan rumores y fichajes de cara a la nueva temporada. En Inglaterra se empieza a hablar de un posible movimiento de Daniel Muñoz a otro equipo, que también sería de la Premier League.

El lateral derecho colombiano es un jugador que llama la atención de varias escuadras, pues viene mostrando un buen nivel tanto en su club como en la Selección Colombia. En líneas generales él fue uno de los futbolistas que mejor desempeño tuvo con la ‘Tricolor’ en el pasado Mundial.

Si bien Muñoz tiene contrato vigente con el Palace hasta junio de 2028, hay algunos pretendiente tras sus servicios y en las últimas horas se sumó otro. Ese elenco buscaría cubrir el hueco de una reciente venta que hizo al fútbol italiano y que precisamente es en la zona defensiva.

Resulta que los ‘Spurs’ transfirieron a Djed Spence al Inter de Milán hace poco. Ese futbolista juega como lateral derecho, lo que deja una posición a cubrir en el plantel. Es ahí donde entra Muñoz, pues ese equipo ve con buenos ojos fichar al colombiano.

¿Sería para ser titular o suplente?

En esa misma zona está Pedro Porro, lateral español que por lo general es el inicialista. Los medios Daily Mail Sport y Transfer News Live indican que ese movimiento sería también para meterle competencia al defensor, lo que podría hacer que Muñoz sea titular o suplente dependiendo del nivel de cada uno.

Ahora bien, en dado caso que Tottenham se decida a hacer una oferta por Daniel, debe tener presente que el Crystal Palace tiene valorado al colombiano en 20 millones de euros, cifra que es un punto de partida. De momento no hay conocimiento de que haya ya alguna propuesta sobre la mesa.

🚨 Tottenham Hotspur are targeting Crystal Palace right-back Daniel Munoz after selling Djed Spence.



Crystal Palace value Munoz at more than £20M, with the defender having two years left on his contract.



Everton and Nottingham Forest are also interested, while Spurs want… pic.twitter.com/meh7C3qyyz — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2026

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Mientras los ‘Spurs’ se deciden, tanto el lateral como su equipo deben preparar de la mejor manera el partido contra Everton, el cual es por la primera fecha de la Premier League. El Palace comienza la temporada oficial fuera de casa y lo más probable es que Daniel Muñoz sea inicialista.

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