Real Estelí vs Herediano en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Real Estelí Herediano, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Real Estelí y Herediano se enfrentan este martes por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026, en un partido que puede resultar determinante para el futuro de ambos en la competencia. El Tren del Norte recibirá al conjunto costarricense en el Estadio Independencia de Estelí, donde los locales buscarán acercarse a la clasificación, mientras que el Team llega con muy poco margen para seguir dejando puntos en el camino. Conoce a qué hora juegan Real Estelí vs Herediano, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Real Estelí atraviesa un gran momento en la Copa Centroamericana y llega como líder del Grupo B, después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones. El conjunto nicaragüense viene de superar 3-1 a Alianza de El Salvador y alcanzó los seis puntos, un escenario que le permite afrontar este compromiso en casa con la posibilidad de dar un paso enorme hacia los cuartos de final. Además, el duelo trae buenos recuerdos para el Tren del Norte: en las semifinales de 2024 eliminó precisamente a Herediano después de empatar 0-0 en Nicaragua y 2-2 en Costa Rica.

Herediano, en cambio, llega a Nicaragua obligado a reaccionar en medio de un presente muy complicado. El conjunto costarricense suma apenas un punto en el Grupo B y atraviesa una racha de cinco partidos sin ganar entre el campeonato local y la Copa Centroamericana, situación que ya provocó la salida de José Giacone y un nuevo interinato de Jafet Soto. El Team viene además de perder 1-0 frente a San Carlos por el Apertura 2026 y necesita sumar ante Real Estelí para evitar que sus posibilidades de clasificación queden seriamente comprometidas antes de su último encuentro de la fase de grupos frente a Antigua GFC.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Real Estelí vs Herediano de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Real Estelí y Herediano se disputará el martes 18 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Independencia. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Nicaragua y Costa Rica. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Real Estelí vs Herediano hoy

Ni Real Estelí ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Diego Vázquez y Jafet Soto no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Real Estelí: John Faust; Jaab Gutiérrez, Evert Martínez, Ignacio Artola, Óscar Acevedo; Adrián Colombino; Juan Barrera, Héctor Aranda, Ricardo Blanco, Byron Bonilla; y Emanuel Casado. DT: Diego Vázquez.

Herediano: Dany Carvajal; Keysher Fuller, Getsel Montes, Keyner Brown, Darril Araya; Elías Aguilar, Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Aarón Suárez; Ronaldo Araya y Randall Leal. DT: Jafet Soto.

Antecedentes y últimos resultados del Real Estelí vs Herediano

Real Estelí y Herediano se enfrentaron en cuatro oportunidades a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados:

31 de octubre de 2024 | Herediano 2-2 Real Estelí | Semifinales Copa Centroamericana 2024

| Semifinales Copa Centroamericana 2024 24 de octubre de 2024 | Real Estelí 0-0 Herediano | Semifinales Copa Centroamericana 2024

| Semifinales Copa Centroamericana 2024 24 de noviembre de 2020 | Herediano 0-1 Real Estelí | Octavos de Final Liga Concacaf 2020

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