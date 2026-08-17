Xelajú vs Diriangén en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú Diriangén, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Diriangén se enfrentan este martes por la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, en un partido decisivo para dos equipos que llegan necesitados de una victoria en el Grupo A. Los Superchivos disputarán su primer encuentro como locales en esta edición después de perder sus dos compromisos fuera de Guatemala, mientras que el Cacique intentará recuperarse tras encadenar dos derrotas. Conoce a qué hora juegan Xelajú vs Diriangén, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Xelajú MC todavía no ha sumado puntos y necesita ganar para mantener sus posibilidades en la Copa Centroamericana 2026. El conjunto guatemalteco regresa a casa después de sus derrotas ante Alajuelense y Plaza Amador, esta última por un contundente 5-2 en Panamá. Los antecedentes como local, sin embargo, invitan a creer en una reacción: Xelajú solamente perdió uno de sus siete encuentros disputados en casa en la historia de la competencia, con cuatro victorias y dos empates. Ahora tendrá que aprovechar esa fortaleza para intentar cambiar el rumbo de su participación internacional.

Por su parte, Diriangén tiene tres puntos y también llega presionado por los últimos resultados. El conjunto nicaragüense comenzó el torneo con una importante victoria 4-2 sobre Plaza Amador, pero posteriormente sufrió dos derrotas consecutivas y necesita volver a sumar para mantenerse en la pelea. Además, el Cacique acumula tres caídas seguidas como visitante en la Copa Centroamericana y no gana fuera de Nicaragua desde el 2-1 sobre Tauro FC en 2024, una racha que buscará terminar en su visita a Guatemala.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú vs Diriangén de la jornada 4 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Xelajú MC y Diriangén se disputará el martes 18 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Cementos Progreso. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Nicaragua. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú vs Diriangén hoy

Xelajú MC no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026 mientras que Diriangén no podrá contar con Bruno Barja, expulsado en el encuentro ante LA Firpo. Se estima que Roberto Hernández y Alexander Vargas no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Xelajú MC: Minor Álvarez; Kevin Ruiz, José Castañeda, Ernesto Monreal; Javier González, Juan Cardona, Antonio López, Widvin Tebalán, Yilton Díaz; Harim Quezada y Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Diriangén: Víctor Castro; Melvin Hernández, Christian Reyes, Jaquin Gargonia, Anyelo Velásquez; Lorenzo Orellano, Matías Galvaliz, Jason Coronel, Harry Rojas; Ly Wei y Luis Coronel. DT: Alexander Vargas.

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Antecedentes y últimos resultados del Xelajú vs Diriangén

Xelajú MC y Diriangén nunca se enfrentaron a lo largo de su historia.

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