La mala suerte le llega a Casemiro

En una jugada desafortunada, el jugador del Inter Miami mandó el balón al fondo de su propia portería, lo que significó el empate para su equipo

Casemiro marca un autogol contra Columbus Crew y divide puntos | Reuters

Inter Miami cuenta con varias figuras en su plantilla, entre ellas Lionel Messi y Casemiro, quien había mostrado buenas actuaciones desde su llegada al equipo; sin embargo, el mediocampista brasileño protagonizó una acción desafortunada ante Columbus Crew al marcar en propia puerta. Las Garzas dominaban el encuentro y tenían ventaja de un gol cuando el rival lanzó un contragolpe, por lo que Casemiro intentó cortar la jugada con una barrida, pero terminó desviando el balón hacia su portería. Nota completa, aquí.