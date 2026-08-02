Algodoneros despierta con tres jonrones y vence a Rieleros en duelo directo por playoffs

Algodoneros remontó y venció 10-6 a Rieleros con tres jonrones y un ataque de cuatro carreras en la novena, en la lucha por el último boleto a playoffs

Algodoneros de Unión Laguna respondió en un partido clave dentro de la lucha por la postemporada y derrotó 10-6 a los Rieleros de Aguascalientes, en el segundo juego de la serie disputada en el Parque Alberto Romo Chávez. La novena lagunera remontó una desventaja temprana, tomó el control mediante tres cuadrangulares y aseguró el resultado con un ataque de cuatro carreras en la novena entrada.

El encuentro tenía implicaciones directas en la Zona Norte. Unión Laguna llegó ubicado en el sexto puesto con marca de 42 triunfos y 46 derrotas, mientras Aguascalientes aparecía detrás con registro de 40-44, por lo que cada resultado entre ambos podía modificar la carrera por el último boleto a los playoffs. La serie forma parte del tramo final de la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol.

Rieleros golpea primero, pero Unión Laguna responde con poder

Los Rieleros aprovecharon sus primeros turnos para construir una ventaja de dos carreras. En la parte baja del primer episodio, Gabriel Noriega y Matt McDermott conectaron cuadrangulares consecutivos por el jardín izquierdo ante Adrián Almeida. Los batazos colocaron de inmediato el 2-0 y dieron a los locales el control inicial del encuentro.

Algodoneros tuvo una oportunidad de responder durante la segunda entrada, cuando Eguy Rosario pegó doble y Edward Olivares conectó sencillo al jardín derecho. Sin embargo, José Manuel Orozco realizó el tiro hacia el plato y Carlos Mendívil completó la jugada para retirar a Rosario, una intervención defensiva que mantuvo sin carreras a los visitantes.

La reacción lagunera llegó en la apertura del tercer capítulo. Francisco Arcia recibió un pelotazo, Julián Escobedo conectó sencillo y Nicholas Torres también alcanzó la inicial tras ser golpeado. Albert Lara empató el encuentro con un sencillo de dos carreras hacia el jardín derecho, antes de que Yadir Drake impulsara a Torres con otro imparable para completar la remontada y colocar la pizarra 3-2.

Aguascalientes respondió en el cierre de la cuarta entrada. José Rondón inició el ataque con un sencillo, Matthew Batten negoció base por bolas y Jomar Reyes produjo la carrera del empate con un imparable al jardín central. El duelo quedó igualado 3-3 y se mantuvo sin modificaciones durante la quinta entrada, luego de que ambos cuerpos de lanzadores evitaran daños adicionales.

Tres jonrones cambian el juego y Algodoneros sentencia en la novena

El partido se inclinó hacia Unión Laguna durante la sexta entrada. Eguy Rosario abrió el episodio con un cuadrangular solitario por el jardín derecho, su número 12 de la temporada, para devolver la ventaja a los visitantes. Edward Olivares conectó sencillo y Adrián Tovalín amplió la diferencia con un jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo, con el que la pizarra pasó a 6-3.

Los Algodoneros añadieron otra carrera en el octavo capítulo. Olivares volvió a embasarse con un sencillo, avanzó mediante un lanzamiento descontrolado y anotó gracias a un imparable de Francisco Arcia. Rieleros se mantuvo en el encuentro con dos anotaciones en la parte baja, producidas por un sencillo de Orozco y un elevado de sacrificio de Maikel Serrano, para acercarse 7-5.

La ofensiva lagunera aseguró el resultado en la novena entrada. Nicholas Torres abrió con sencillo y fue sustituido por el corredor emergente Valentín Hernández, quien anotó con un doble de Didi Gregorius. Yadir Drake conectó un imparable que colocó corredores en las esquinas y Eguy Rosario produjo otra carrera con sencillo al jardín derecho, antes de que Drake llegara al plato mediante un elevado de sacrificio de Olivares. Un lanzamiento descontrolado permitió que Rosario anotara la décima carrera.

Aguascalientes todavía intentó una última reacción. Carlos Mendívil abrió el cierre de la novena con sencillo y anotó con un doble de Amílcar Gómez. No obstante, Gabriel Noriega conectó una línea que se convirtió en doble matanza y Matt Foster terminó el partido al ponchar a José Manuel Orozco, con lo que Algodoneros concretó el triunfo 10-6. La jugada final y el desarrollo del noveno episodio quedaron registrados en el seguimiento oficial de la LMB.

La victoria permitió a Unión Laguna recuperar terreno frente a un rival directo y emparejar la serie, después de que Rieleros se quedara con el primer encuentro. Rosario y Tovalín encabezaron la remontada con sus cuadrangulares, mientras que la ofensiva visitante produjo siete carreras entre la sexta y la novena entrada para convertir un juego empatado en un triunfo dentro de la carrera por la postemporada.

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