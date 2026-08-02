Piratas de Veracruz presenta su primer jersey y celebra su llegada al Pirata Fuente

La ceremonia se realizó en Boca del Río. El evento celebró el regreso del fútbol profesional al estado. La fiesta se coronó con el triunfo de los filibusteros este fin de semana ante Morelia

La presentación se dio previo al duelo ante Morelia | @Piratasfutbolfc

Piratas de Veracruz presentó este viernes 31 de julio la indumentaria que utilizará durante el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, en un acto realizado en Boca del Río. El evento también sirvió para celebrar el regreso del fútbol profesional al estadio Luis “Pirata” Fuente, recinto que volverá a recibir actividad con el club veracruzano.

La ceremonia reunió a aficionados, medios de comunicación e invitados en Plaza Mantarraya, dentro del complejo deportivo. Ahí se dio a conocer la colección desarrollada por Keuka y también se inauguró la tienda oficial de la marca, donde estarán disponibles los productos del equipo.

La presentación comenzó con un video institucional enfocado en el retorno del fútbol profesional a Veracruz. Después, integrantes del primer equipo desfilaron con las prendas que formarán parte de la temporada, entre ellas ropa de entrenamiento, pants, rompevientos, polos, playeras de traslado y uniformes para los guardametas.

El jersey de local ocupó el centro de la ceremonia. La camiseta será utilizada durante el Apertura 2026 y formará parte de la identidad con la que Piratas FC buscará vincularse con la afición del estado en su nueva etapa dentro de la Liga de Expansión MX.

Diseñado para el equipo que jugará sin miedo, desafiando las corrientes 🌊 y conquistando el terreno de Juego 🤘🏼🏟️

Te presentamos los jerseys @Piratasfutbolfc

!La Historia la creamos Juntos ¡ #conalmadepirata pic.twitter.com/r9Nb39MlDd — Keuka (@Keukamx) July 31, 2026

Mauricio Bulman, propietario de la marca de ropa, entregó el primer uniforme al presidente del club, Carlos Vives Gómez. El directivo recibió la prenda y la portó durante el acto como parte del inicio del proyecto deportivo que tendrá como sede el estadio Luis “Pirata” Fuente.

La directiva también reconoció el respaldo del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García, para concretar el regreso del fútbol profesional al inmueble. El apoyo institucional formó parte de las gestiones necesarias para reactivar el estadio y permitir que Piratas FC dispute ahí sus encuentros como local.

Durante la jornada, el peleador veracruzano de artes marciales mixtas Ronaldo Rodríguez, conocido como “Lazy Boy” recibió un jersey como embajador del equipo. El atleta invitó a los seguidores a acompañar al club durante su participación en el Apertura 2026 y a respaldar el nuevo proyecto desde las tribunas.

Un gol para enmarcar. 🖼️



Omar Soto anota su nombre en la historia de los @Piratasfutbolfc haciendo el primer gol en su debut en casa. ⚽️📜#J2 | #AP26 | #ExpansiónMX pic.twitter.com/t9CnfyL9Ml — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) August 2, 2026

El acto concluyó con actividades para los asistentes y la entrega de boletos para el partido inaugural en el recinto veracruzano frente al Atlético Morelia, duelo que finalizó con triunfo de los filibusteros, tras el gol de Omar Soto en el segundo tiempo.

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