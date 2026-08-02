¿Qué le pasó a Katia Itzel? El golpe sobre la silbante que preocupó a los jugadores en Querétaro

El encuentro en La Corregidora terminó con triunfo de Gallos Blancos y dejó una imagen de preocupación alrededor de Katia

Katia Itzel durante el juego de Gallos y Tigres | Imago7

Katia Itzel García vivió un momento de preocupación durante el partido entre Querétaro y Tigres, luego de recibir un balonazo directamente en el rostro. La árbitra mexicana se encontraba cerca de la jugada cuando el esférico la impactó durante el encuentro de la jornada 3 del Apertura 2026, disputado en el Estadio La Corregidora.

El golpe provocó que varios futbolistas se acercaran para verificar las condiciones de la silbante. Pese a la fuerza del impacto, Katia Itzel no necesitó atención médica dentro del terreno de juego y pudo continuar con sus funciones, sin que el encuentro tuviera que ser suspendido.

La árbitra recuperó su posición y reanudó las acciones después del incidente, por lo que permaneció como responsable central durante el resto del compromiso. El episodio se produjo en un partido que tuvo constantes aproximaciones, cinco anotaciones y una definición durante el tiempo agregado.

Querétaro había construido una ventaja de dos goles mediante las anotaciones de Alí Ávila y Mateo Coronel. Tigres reaccionó y consiguió el empate 2-2 con los tantos de Rodrigo Aguirre y Juan Brunetta, situación que mantuvo abierto el resultado durante el tramo final en La Corregidora.

Cuando el empate parecía definitivo, Katia Itzel señaló un penal favorable a Querétaro durante el tiempo de compensación. Santiago Homenchenko convirtió el cobro al minuto 90+12 y estableció el 3-2 con el que Gallos Blancos aseguró los tres puntos frente al conjunto regiomontano.

El silbatazo final confirmó la victoria del equipo local y la tercera jornada consecutiva sin triunfo para los felinos. Katia Itzel completó el partido después del balonazo y estuvo presente en la acción arbitral que terminó por definir el marcador, sin que se informara durante la transmisión sobre alguna consecuencia física derivada del impacto.

El incidente se convirtió en una de las imágenes del Querétaro vs Tigres, aunque no impidió que la árbitra continuara con el desarrollo del encuentro. La actuación concluyó con el triunfo 3-2 de Gallos Blancos en un partido que necesitó más de diez minutos de compensación para conocer a su ganador.

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