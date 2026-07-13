La MLS busca otro campeón del mundo: los jugadores que aún sueñan con levantar la Copa

Por segundo mundial consecutivo, la MLS podría tener un campeón del mundo. Hace cuatro años fue Thiago Almada, de Atlanta United; ahora Messi y De Paul

Lionel Messi y Rodrigo de Paul juegan en el Inter Miami. Foto: Paul Ellis / AFP

Hace cuatro años, Thiago Almada hizo historia para la MLS después de convertirse en el primer jugador que jugaba en la MLS en ser campeón del mundo. Almada militaba en ese entonces con el Atlanta United.

Hoy, Almada se encuentra en Europa con el Atlético de Madrid, pero la historia se puede repetir cuatro años después, ahora con Lionel Messi y Rodrigo de Paul, esto en caso de que la ‘Albiceleste’ se corone como bicampeón del torneo.

Un año después de la consagración de Messi en Qatar 2022, el astro argentino firmó con Inter Miami, mientras que dos años después lo haría Rodrigo de Paul, quien siguió a Messi para jugar también con la institución de Florida. Lee la nota completa AQUÍ.

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