SEP confirma regreso a clases: ¿Qué día inicia el ciclo escolar 2026-2027?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que la fecha oficial para el final de ciclo escolar será este próximo miércoles 15 de julio

¿Cuándo termina el ciclo escolar de la SEP? | Reuters

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular Mario Delgado, informó durante la conferencia mañanera de este lunes 13 de julio que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente este miércoles 15 de julio. Ante el próximo cierre de clases, la dependencia destacó que durante las últimas semanas se implementaron una serie de programas emergentes con el objetivo de aprovechar al máximo los últimos días del periodo escolar, reforzar los aprendizajes y evitar rezagos en las y los alumnos de todo el país.

SEP, regreso a clases: ¿Qué día inicia el ciclo escolar 2026-2027?

El ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) iniciará formalmente el lunes 31 de agosto de 2026 para todos los niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, en escuelas públicas y privadas de México. Durante este periodo se contemplan los principales recesos escolares establecidos en el calendario oficial, entre ellos el correspondiente al periodo de invierno, que comprenderá del lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, con el regreso a las aulas programado para el jueves 7 de enero.

Asimismo, el calendario escolar contempla el periodo vacacional de Semana Santa, que se llevará a cabo del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Finalmente, el ciclo escolar 2026-2027 concluirá oficialmente el viernes 9 de julio de 2027, fecha en la que terminarán las actividades académicas correspondientes al periodo escolar.

¿Cuándo son los puentes según el calendario preliminar 2026-2027 de la SEP?

De acuerdo con el proyecto preliminar del calendario escolar emitido por las autoridades educativas, el periodo lectivo contempla 185 días efectivos de clases, además de diversas fechas de suspensión de labores y actividades académicas programadas durante el ciclo.

Entre los descansos oficiales que generarán fines de semana largos se encuentran el correspondiente al Día de Muertos, del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026; el de la Revolución Mexicana, del sábado 14 al lunes 16 de noviembre de 2026, debido al ajuste de la fecha conmemorativa del viernes 20 de noviembre; así como los correspondientes al Día de la Constitución, del sábado 30 de enero al lunes 1 de febrero de 2027, y al Natalicio de Benito Juárez, del sábado 13 al lunes 15 de marzo de 2027.

Además de los puentes oficiales, habrá días festivos en los que no se impartirán clases, aunque no representarán fines de semana largos. Estas fechas serán el miércoles 16 de septiembre de 2026 por la conmemoración de la Independencia de México, el miércoles 6 de enero de 2027 por el Día de Reyes y el miércoles 5 de mayo de 2027 por la Batalla de Puebla. Cabe señalar que los días de Navidad, el 25 de diciembre, y de Año Nuevo, el 1 de enero, se encuentran dentro del periodo vacacional de invierno, por lo que no se consideran suspensiones adicionales.

Durante el ciclo escolar también se contemplan los llamados “mini puentes” derivados de las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), en las que el personal docente realiza reuniones de planeación y seguimiento académico. Por ello, los estudiantes no tendrán clases el último viernes de cada mes en las siguientes fechas: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026; así como el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

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