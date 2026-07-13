Ismael Rescalvo tropieza en su estreno en Alajuelense: el gran respaldo de los jugadores

Herediano se quedó con el título en la Supercopa de Costa Rica.

Alajuelense perdió ante Herediano en la Supercopa | @ldacr

El ciclo de Ismael Rescalvo en Alajuelense comenzó con una derrota que dejó escapar el primer título de la temporada. La caída 1-0 frente a Herediano en la Supercopa de Costa Rica generó críticas hacia el entrenador español, pero puertas adentro del plantel el mensaje fue completamente distinto: los futbolistas salieron públicamente a respaldar el trabajo del nuevo cuerpo técnico.

En el vestuario consideran que el resultado no refleja el proceso que atraviesa el equipo, que apenas comienza a adaptarse a una nueva idea futbolística tras varias semanas de pretemporada. Uno de los primeros en salir a defender al entrenador fue Ronald Matarrita, quien aseguró que el encuentro dejó más enseñanzas que preocupaciones. Para el lateral, la prioridad ahora pasa por aprovechar las conclusiones obtenidas antes del debut en el Torneo Apertura.

“Siento que es un partido para corregir; estos últimos juegos de pretemporada son para eso de cara al torneo. Creo que empezar con el pie derecho en el primer encuentro del torneo va a ser lo esencial y ahora sacamos muchas conclusiones”, explicó el defensor.

Matarrita también pidió paciencia con el proceso que encabeza el estratega español. “Nosotros como jugadores estamos acoplándonos a la idea de él; creo que ya vamos aprendiendo qué es lo que quiere. El partido fue muy cerrado y no pudimos mostrar muchas cosas. Ellos encontraron esa jugada y eso decantó el partido”, agregó.

Otro de los que respaldó públicamente a Rescalvo fue Yeison Molina, una de las incorporaciones de Alajuelense para esta temporada y quien debutó oficialmente con la camiseta rojinegra precisamente ante Herediano. El defensor aseguró que el grupo confía plenamente en el trabajo realizado durante la pretemporada. “Yo creo que el profesor tiene una muy buena idea, la cual hemos tomado muy bien en esta pretemporada tan larga. En este partido la implementamos”, afirmó Molina, convencido de que el equipo mostró aspectos positivos pese al resultado adverso.

El zaguero incluso consideró que la Liga hizo méritos para obtener un mejor resultado y que el partido terminó definiéndose por una acción puntual. “Creo que fuimos superiores en gran parte del encuentro, pero una jugada a balón parado fue lo que acabó marcando la diferencia”, señaló.

Mientras una parte de la afición cuestiona el inicio del ciclo de Rescalvo, dentro del plantel el discurso es muy diferente. Los referentes insisten en que el equipo todavía está asimilando los conceptos del nuevo entrenador y creen que el verdadero examen llegará cuando arranque el campeonato nacional. Ahora, Alajuelense dejará atrás el golpe sufrido en la Supercopa y centrará toda su atención en el debut del Torneo Apertura 2026, donde enfrentará a Sporting durante el fin de semana del 25 y 26 de julio. Será la primera oportunidad para que Rescalvo busque su primera victoria oficial y comience a transformar el respaldo de sus jugadores en resultados dentro de la cancha.

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