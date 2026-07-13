Diego Cocca, fuera del Atlas a cuatro días del debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX

El club rojinegro anuncia la salida del técnico argentino luego de no llegar a un acuerdo

Diego Cocca, fuera del Atlas | Imago7

Diego Cocca dejó de ser técnico del Atlas, a cuatro días del debut del equipo en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A través de un comunicado, la directiva rojinegra dio a conocer que “no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad” del argentino, quien abandonó la práctica de este lunes 13 de julio.

El club explicó que durante las últimas semanas sostuvo diversas conversaciones con el entrenador con el objetivo de mantener la continuidad del proyecto deportivo; sin embargo, pese a la disposición mostrada durante el proceso, no fue posible alcanzar un entendimiento definitivo.

“Atlas FC reconoce y respeta plenamente las distintas visiones que pueden surgir en una negociación. No obstante, la institución mantiene la convicción de que su historia, sus valores, su identidad y el compromiso con su afición siempre estarán por encima de cualquier interés individual”, escribió la escuadra rojinegra.

Atlas agradeció a Cocca el profesionalismo, el trabajo y la entrega mostrados durante su segunda etapa al frente del equipo. También destacó su participación en la historia reciente del club y le deseó éxito en sus siguientes proyectos personales y profesionales.

La salida de Cocca deja vacante el puesto de entrenador del primer equipo en el inicio de esta nueva etapa administrativa. La directiva ya trabaja en la elección del técnico que asumirá la responsabilidad de encabezar el proyecto deportivo.

“Como parte de esta nueva etapa institucional, Atlas FC mantiene el proceso para designar al próximo director técnico. La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días”, agregó. “A nuestra afición le reiteramos que cada decisión responde al firme compromiso de fortalecer a Atlas FC y consolidar un proyecto deportivo sólido, estable y competitivo, con una visión de largo plazo. Ese será el rumbo que guíe todas las acciones del Club para convertir a Atlas FC en un protagonista permanente y en un aspirante constante al campeonato”.

De esta forma Atlas y Cocca finalizan su segunda etapa. Durante su primer ciclo el equipo consiguió el bicampeonato de la Liga MX, mientras que en el segundo los números no fueron los presupuestados: 10 triunfos, nueve empates y 13 derrotas en 32 compromisos. El último duelo dirigido por Cocca fue el pasado 10 de mayo, cuando perdió 1-0 ante Cruz Azul en la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla.

El Atlas debutará este viernes 17 de julio en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cuando visite al León en la jornada 1. El encuentro se llevará a cabo a las 19:00 horas tiempo del centro de México en el Nou Camp.

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