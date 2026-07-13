Allan Saint-Maximin, nuevo jugador franquicia de Charlotte FC… ¡Y jugará ante Pumas en la Leagues cup!

El francés, que hace unos meses dejó al América, llega a la MLS tras su paso por el Lens

Allan Saint-Maximin, nuevo jugador franquicia de Charlotte FC | Imago7

Cinco meses después de dejar al América, Allan Saint-Maximin regresa a este lado del Atlántico y lo hará como nuevo jugador franquicia del Charlotte FC de la Major League Soccer. El extremo francés de 29 años fue anunciado el lunes 13 de julio como nuevo fichaje del equipo de Carolina del Norte, que tenía una plaza de futbolista designado disponible tras la salida de Wilfried Zaha al Galatasaray de la Superliga de Turquía.

“Maxi es un talento ofensivo de élite que ha rendido consistentemente al más alto nivel de nuestro deporte, incluyendo en la Premier League. Estamos encantados de traer a un jugador de su calidad a Charlotte mientras está en la plenitud de su carrera. Su creatividad, velocidad, habilidad técnica y estilo lo convierten de inmediato en uno de los jugadores más emocionantes de la Major League Soccer. Agregar un jugador con su pedigrí, experiencia y mentalidad ganadora reforzará nuestro ataque y fortalecerá al equipo en general. Estamos emocionados de darle la bienvenida a él y su familia a Charlotte”, declaró el gerente general Zoran Krneta, en un comunicado compartido por el club.

Saint-Maximin firmó hasta la temporada 2028/29 con el Charlotte, siendo el segundo jugador franquicia en el actual roster, junto a Liel Abada.

Charlotte llegó al parón mundialista con 21 puntos, sexto en la Conferencia Este de la MLS, en puestos de Playoffs. Vuelve a la actividad el miércoles 22 de julio ante el Atlanta United, y tiene en el horizonte la Leagues Cup, torneo que les enfrentará a Pumas, Atlas (equipo al que le marcó su primer gol con el América) y Pachuca como locales, el Bank of America Stadium, en el mes de agosto.

Allan Saint-Maximin con el Newcastle | Paul ELLIS / AFP

Así ha sido la carrera de Saint-Maximin

Saint-Maximin regresa al continente americano tras pasar seis meses con el América de México. Disputó apenas 16 encuentros con el equipo azulcrema, marcando tres goles, pero fue perdiendo protagonismo y llegaron a un acuerdo de rescisión de contrato en febrero.

Tras su paso por la Liga MX, fichó con el Lens, con los que jugó 13 partidos, marcando cuatro goles y repartiendo 3 asistencias. Contribuyó a que el equipo calificara directo a la siguiente Champions tras terminar segundos en la Ligue 1, consiguiendo la primera Copa de Francia en la historia del club.

El futbolista surgido del St. Étienne debutó como profesional a los 16 años. Jugó también en Alemania con el Hannover en la 15/16, volviendo a Francia cuando le compró el Mónaco, aunque le mandó a préstamo al Bastia antes de ser compañero de Mbappé y Falcao con el equipo del Principado en la 17/18.

Su despegue se dio con el Niza, con dos temporadas de más de 10 participaciones de gol que le valió su fichaje al Newcastle por 18 millones de euros. Tras cuatro años en St. James’ Park, pasó al Al Ahli de Arabia Saudita y estuvo a préstamo en el Fenerbahçe antes de llegar al América. En su carrera, acumula 50 goles y 60 asistencias.

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