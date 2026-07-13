Ciclo fugaz en Colombia: Iago Herrerín se despide del Deportivo Pasto

El experimentado arquero español, una de las sorpresivas incorporaciones del FPC, no seguirá para el segundo semestre en el ‘Volcánico’.

Iago Herrerín deja Deportivo Pasto | Vizzor

A medida de que el Mundial se vaya terminando, las miradas vuelven a enfocarse en la Liga BetPlay. Faltan menos de dos semanas para el puntapié inicial de la competición, que llevará presión para los más grandes. Del otro lado, en Pasto, se espera una campaña decorosa al igual que en el arranque de año bajo las órdenes de Jonathan Risueño.

El ‘Volcánico’ fue una de las revelaciones del campeonato. A pesar de las polémicas que dejaban en el ojo del huracán a Risueño, no cabe duda de que el semestre fue altamente positivo. Eso sí, queda la asignatura pendiente de saber si habrá más bajas de las presentadas a la fecha.

La salida más alarmante es la de Andrey Estupiñán. El goleador del equipo emprendió vuelo a Millonarios en aras de tener otra experiencia en un equipo de peso, urgido de goles para salvar el año. A esto se suman las bajas de José Bernal, Edwin Velasco, Johan Caicedo y el retiro de Wilson Morelo, ahora integrante del cuerpo técnico liderado por Risueño.

Iago Herrerín deja Pasto

Entre los porteros, se conoció que Iago Herrerín no va más en el club. El portero español, con pasado en el Athletic Club de Bilbao y que llamó poderosamente la atención tras su decisión de llegar a Colombia, no va más después de un semestre. Así lo confirmó este lunes el equipo a través de sus redes sociales.

“El Deportivo Pasto informa que, de mutuo acuerdo entre las partes, se ha decidido dar por finalizado el vínculo del arquero español Iago Herrerín con nuestra institución. Agradecemos a Iago su profesionalismo y deseamos éxitos en sus nuevos retos”, informó Pasto en sus redes sociales.

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El Deportivo Pasto informa que, de mutuo acuerdo entre las partes, se ha decidido dar por finalizado el vínculo del arquero español Iago Herrerín con nuestra institución.

Agradecemos a Iago su profesionalismo y deseamos éxitos en sus nuevos retos. pic.twitter.com/5dTnI53yyR — Deportivo Pasto (@DeporPasto) July 13, 2026

La ruptura de vínculo fue drástica. Según el periodista Sebastián Hurtado, el arquero de 38 años finalizó el nexo con el club a falta de seis meses para terminar contrato. Sin embargo, todo se dio en los mejores términos.

El portero vasco se va del ‘Volcánico’ después de nueve apariciones en total. De hecho no se consolidó en la titular del equipo, que de todos modos accedió a la fase semifinal. Un paso que no se destaca mucho, pero que obliga al equipo a sumar otra opción bajo los tres palos. Por ahora, las altas confirmadas son Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones y Jhon Méndez.

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