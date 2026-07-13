El Mundial 2026 se quedó sin sorpresas: los ‘mismos de siempre’ están en semifinales y no habrá nuevo campeón

La primera Copa del Mundo con 48 equipos no generó sorpresas mayores: el ganador será uno de los ocho previos que ya conquistaron el torneo

Los semifinalistas del Mundial ya saben lo que es ser campeones | Reuters

Por más que cambiaron varias cosas en este Mundial, con un nuevo formato e incremento de equipos, todo terminó siendo lo mismo ya que llegaron cuatro de las selecciones de ‘siempre’ a las semifinales de la Copa del Mundo del 2026.

Para esta edición de la justa mundialista, disputa en tres países norteamericanos, tuvimos un 50% más de equipos y 40 partidos más que en Qatar 2022, pero las sorpresas brillaron por su ausencia. No habrá ningún estreno en cuanto a campeonatos, ya que los cuatro equipos que siguen en camino (España, Francia, Inglaterra y Argentina) ya saben lo que es levantar la Copa del Mundo.

En los cuartos de final, teníamos a cuatro equipos que no han levantado la Copa del Mundo y todas se fueron a casa: Marruecos ante Francia (mismo rival que les eliminó en las semifinales en 2022), Bélgica contra España, mientras que Noruega y Suiza cayeron en la prórroga ante Inglaterra y Argentina, respectivamente. Las ‘Cenicientas’ se fueron del baile bastante antes de la medianoche.

Solo ocho equipos han ganado el Mundial en sus 22 ediciones previas; la 23 no tendrá un debutante. Curiosamente, los últimos dos en estrenarse, Francia en 1998 y España en 2010, se miden en una de las semifinales. La otra enfrenta a los dos finalistas de Qatar 2022, Argentina y Francia, que son dos de los equipos que más semifinales han disputado desde que se implementó el formato de octavos para México 1986.

Más apariciones en semifinales del Mundial desde 1986

Con su aparición en 2026, Francia empata a Alemania como las selecciones con más apariciones en semifinales en las últimas 10 ediciones de la Copa del Mundo:

Alemania: 6 (1986, 1990, 2002, 2006, 2010, 2014)

Francia: 6 (1986, 1998, 2006, 2018, 2022, 2026)

Argentina: 5 (1986, 1990, 2014, 2022, 2026)

Brasil: 4 (1994, 1998, 2002, 2014)

Italia: 3 (1990, 1994, 2006)

Países Bajos: 3 (1998, 2010, 2014)

Croacia: 3 (1998, 2018, 2022)

Inglaterra: 3 (1990, 2018, 2026)

Bélgica: 2 (1986, 2018)

España: 2 (2010, 2026)

Bulgaria: 1 (1994)

Turquía: 1 (2002)

Suecia: 1 (1994)

Marruecos: 1 (2022)

Uruguay: 1 (2010)

Corea del Sur: 1 (2002)

Portugal: 1 (2006)

Las cuatro selecciones que están en semifinales son las que encabezaban el Ranking FIFA antes del Mundial, algo que nunca se había dado en las anteriores ediciones de la justa mundialista. El sorteo en esta ocasión les protegía y evitaba que cruzaran en rodas previas si ganaban su grupo. Las cuatro cumplieron y están con opciones de sumar un trofeo más a su palmarés.

Argentina y Francia repiten en semifinales tras jugar la final de 2022 | Imago7

¿Cuántas veces han ganado el Mundial España, Francia, Argentina e Inglaterra?

Repasamos el palmarés de cada selección. La más laureada de las cuatro restantes es Argentina, con tres Mundiales en su haber. La albiceleste disputó la primera final, pero cayó ante la anfitriona Uruguay en 1930. Consiguió su primera estrella en casa en 1978, ganando la final en tiempo extra ante la Naranja Mecánica de Países Bajos. En 1986 llegó la segunda, de la mano de Maradona. Un penalti les negó el bicampeonato en 1990, volvieron a perder la final en 2014. La tercera llegó tras más de dos décadas de sequía en Qatar 2022, el título que le faltaba a Leo Messi en su carrera.

Francia podría alcanzar a Argentina con tres Mundiales si se corona en 2026. Solo dos equipos han disputado tres finales consecutivas en la historia de la Copa del Mundo (Alemania en 1982-1986-1990, Brasil en 1994-1998-2002), algo al alcance de los galos en esta edición. Les Bleus tenían un tercer lugar en 1958, cuando la Brasil de Pelé les eliminó, y repitieron el último lugar en el podio en 1986, cuando cayeron ante Alemania en semis. Finalmente lograron el título, pese a no asistir en 1990 y 1994, cuando jugaron en casa en 1998. Perdieron la final del 2006, con el cabezazo de Zidane,en 2018 golearon a Croacia por el título y Argentina les negó la tercera en 2002.

Pese a que ellos inventaron el fútbol, resulta que Inglaterra no es nada bueno ganando títulos. En su historia, solo tienen un título importante: el Mundial de 1966, en el que fueron sede. Es su única final en la justa mundialista. Solo en otras dos ediciones, 1990 y 2018, llegaron a semifinales, pero sucumbieron ante Alemania y Croacia, respectivamente.

España fue la última selección que se estrenó como campeona del mundo. Fue en Sudáfrica 2010, en la única ocasión previa que llegó siquiera a semifinales. Tienen ellos su particular maldición en octavos y cuartos, pero lo consiguieron en 2026. Tienen un cuarto lugar en Brasil 1950, pero en ese formato se definieron los puestos por una segunda fase de grupos, en la que La Roja no ganó ningún partido ante Uruguay, Brasil y Suecia.

Los equipos con más apariciones en las finales del Mundial

Si Argentina se mete a la final del 2026, llegará a siete apariciones en la disputa por el título, rompiendo el empate con Brasil e Italia en el segundo lugar, recordando que en 1950 no hubo partido por el título. La mannschaft lidera la lista:

Alemania: 8

Brasil: 6

Italia: 6

Argentina: 6

Francia: 4

Países Bajos: 3

Checoslovaquia: 2

Hungría: 2

Uruguay: 1

Suecia: 1

Croacia: 1

España: 1

Inglaterra: 1

Resultados de las finales del Mundial

1930: Uruguay 4-2 Argentina

4-2 Argentina 1934: Italia 2-1 Checoslovaquia (tiempo extra)

2-1 Checoslovaquia (tiempo extra) 1938: Italia 4-2 Hungría

4-2 Hungría 1950: no se jugó una final ( Uruguay 2-1 Brasil, el ‘Maracanazo’, terminó siendo el partido definitivo de la segunda fase de grupos)

2-1 Brasil, el ‘Maracanazo’, terminó siendo el partido definitivo de la segunda fase de grupos) 1954: Alemania 3-2 Hundría

3-2 Hundría 1958: Brasil 5-2 Sueica

5-2 Sueica 1962: Brasil 3-1 Checoslovaquia

3-1 Checoslovaquia 1966: Inglaterra 4-2 Alemania (tiempo extra)

4-2 Alemania (tiempo extra) 1940: Brasil 4-1 Italia

4-1 Italia 1974: Alemania 2-1 Países Bajos

2-1 Países Bajos 1978: Argentina 3-1 Países Bajos (tiempo extra)

3-1 Países Bajos (tiempo extra) 1982: Italia 3-1 Alemania

3-1 Alemania 1986: Argentina 3-2 Alemania

3-2 Alemania 1990: Alemania 1-0 Argentina

1-0 Argentina 1994: Brasil 0-0 Italia (3-2 penaltis)

0-0 Italia (3-2 penaltis) 1998: Francia 3-0 Brasil

3-0 Brasil 2002: Brasil 2-0 Alemania

2-0 Alemania 2006: Italia 1-1 Francia (5-3 penaltis)

1-1 Francia (5-3 penaltis) 2010: España 1-0 Países Bajos (tiempo extra)

1-0 Países Bajos (tiempo extra) 2014: Alemania 1-0 Argentina (tiempo extra)

1-0 Argentina (tiempo extra) 2018: Francia 4-2 Croacia

4-2 Croacia 2022: Argentina 3-3 Francia (4-2 penaltis)

Te puede interesar: