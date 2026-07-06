Fútbol de Estufa Liga MX 2026, al momento: altas y bajas oficiales; rumores y todos los fichajes de hoy

Sigue en directo las últimas noticias sobre el mercado de fichajes, hoy lunes 6 de julio rumbo al Apertura 2026

Liga MX Fútbol de Estufa Apertura 2026, en vivo. | Claro Sports

El Apertura 2026 está cada vez más cerca de escuchar su silbatazo inicial y los equipos comienzan a mover sus piezas en busca de tener la mejor plantilla para pelear por el título de la Liga MX.

La idea de las directivas es contar con los mejores planteles posibles para conseguir los objetivos trazados en el torneo. Así que, en este periodo, repleto de rumores y acercamientos, es muy importante para concretar los fichajes deseados. Aquí, te contaremos todas y cada una de las altas, las bajas y las posibles incorporaciones que comienzan a marcar el mercado de transferencias del fútbol mexicano.

A prácticamente dos semanas de que arranque el torneo, los movimientos son cada vez más frecuentes, los rumores se convierten en negociaciones y en contrataciones. Así que en Claro Sports te mantendremos al tanto de todo lo que suceda en el fútbol de estufa.

Fútbol de estufa Liga MX, Apertura 2026: altas, bajas, fichajes y rumores, hoy 6 de julio

León se refuerza con figura del futbol argentino

El Club León hizo oficial la incorporación del defensor colombiano Jhohan Romaña, quien llega procedente de San Lorenzo tras consolidarse como uno de los zagueros más destacados de la Liga Profesional Argentina. Según reportó el periodista César Luis Merlo, el futbolista de 27 años firmó un contrato por cuatro temporadas con la Fiera, que logró imponerse a otros interesados, entre ellos Boca Juniors, para cerrar su fichaje.

Fabio Martínez apunta al Atlético San Luis

El defensor colombiano Fabio Martínez, de 20 años, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético San Luis. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el zaguero dejaría Atlético Nacional para llegar cedido por un año, con opción de compra, y en principio se incorporaría al equipo sub 21 del conjunto mexicano.

Fútbol de estufa Liga MX, Apertura 2026: altas, bajas, fichajes y rumores, hoy 5 de julio

Santos anuncia el fichaje de Felipe Sánchez

Santos Laguna informa la incorporación del defensor central argentino Felipe Sánchez, en transferencia temporal por un año con opción de compra.

Surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata, debutó en 2023. En poco tiempo dio el salto a Europa, pasando al Schalke 04 de cara a la temporada 2024-2025. Disputó dos campañas con el equipo alemán, en las que contribuyó al ascenso del club a la Bundesliga tras conquistar el título de la Bundesliga 2 en la Temporada 2025-2026.

Fútbol de estufa Liga MX, Apertura 2026: altas, bajas, fichajes y rumores, hoy 4 de julio

Diego Rossi, nuevo elemento de los Rayados de Monterrey

Diego Rossi fue anunciado como nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey para el Apertura 2026 de la Liga MX. El delantero uruguayo llega en transferencia definitiva y firmó contrato por tres años, tras una trayectoria en clubes de Uruguay, Estados Unidos y Europa.

A lo largo de su carrera, Rossi pasó por Peñarol, LAFC, Fenerbahçe y Columbus Crew, donde acumuló títulos y más de 130 goles como profesional. Con su incorporación, Monterrey suma a un atacante con recorrido internacional para los próximos torneos de liga y competencias regionales.

El uruguayo espera derrochar talento y entregar goles a la causa albiazul | Imago7

Chicote Calderón llegaría a Pumas

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Cristian ‘Chicote’ Calderón tiene todo arreglado para convertirse en refuerzo de Pumas de cara al Apertura 2026. El lateral izquierdo llegaría al Club Universidad procedente del América, después de un periodo reciente a préstamo con Necaxa, y solo quedaría pendiente la firma del contrato para que la directiva universitaria haga oficial la operación.

Calderón, de 29 años, se sumaría al plantel auriazul para fortalecer la banda izquierda, una zona en la que puede desempeñarse como lateral o volante por ese costado. El futbolista nacido en Tepic cuenta con recorrido en la Liga MX tras sus pasos por Atlas, Necaxa, Chivas y América, además de haber sido campeón con el conjunto azulcrema antes de su cesión con los Rayos.

Fútbol de estufa Liga MX, Apertura 2026: altas, bajas, fichajes y rumores, hoy 3 de julio

América confirma la salida de Néstor Araujo de cara al Apertura 2026

América confirmó la salida de Néstor Araujo rumbo al Apertura 2026, con lo que concluye una etapa de cuatro años del defensor mexicano en Coapa. El zaguero llegó a las Águilas para el Apertura 2022, procedente del Celta de Vigo, y su vínculo con el club llegó a su fin después de un ciclo en el que pasó de ser una pieza de experiencia en la central a perder protagonismo dentro de la rotación azulcrema.

Araujo, de 34 años, deja al América en medio de una reestructura del plantel para el siguiente torneo. En los últimos meses, distintos reportes señalaban que el defensa ya no entraba en los planes deportivos y que su salida se había complicado por el tema económico; ahora, tras no continuar en la institución, el futbolista queda en posición de negociar como agente libre con otro club de la Liga MX o del extranjero.

Los Tuzos anuncian a su cuarto refuerzo para el Apertura 2026

Los Tuzos del Pachuca hicieron oficial la incorporación del extremo argentino Nicolás Vallejo como refuerzo para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A través de un video difundido en sus redes sociales, la institución hidalguense confirmó la llegada del futbolista de 22 años, quien procede del Club León y se sumará al proyecto encabezado por Benjamín Mora. La operación se concretó mediante un préstamo por un año con opción de compra, después de que el atacante buscara una nueva oportunidad para ganar protagonismo dentro del futbol mexicano.

Vallejo disputó el Clausura 2026 con León, donde participó en nueve encuentros, acumuló 473 minutos y aportó una asistencia, aunque no logró afianzarse como titular. Su situación despertó el interés de varios clubes, incluido Peñarol, que analizó su fichaje para el segundo semestre del año. Sin embargo, el argentino optó por continuar en la Liga MX con el objetivo de encontrar mayor regularidad y convertirse en una pieza importante del ataque blanquiazul. Con experiencia previa en equipos como Liverpool de Uruguay y Talleres de Córdoba, Vallejo se transformó en la cuarta incorporación de Pachuca para el Apertura 2026, después de los regresos de Rodolfo Pizarro, Francisco Venegas y Mauricio Isaís.

Fútbol de estufa Liga MX, Apertura 2026: altas, bajas, fichajes y rumores, hoy 2 de julio

Una baja confirmada por Cruz Azul

Mauro Zaleta no estará con el campeón del fútbol mexicano. La Máquina anunció el jueves que el lateral de 24 años ya no seguirá en el equipo para el Apertura 2026.

Zaleta jugó a préstamo en el Mazatlán la temporada anterior, disputando 27 juegos de Liga MX en el año futbolístico. Al concluir su préstamo con el equipo sinaloense, volvió con Cruz Azul, pero no seguirá en el equipo cementerno.

Mathias Tomas se acerca al Puebla

Según informa Súper Deportivo, la Franja está cerca de cerrar el fichaje del mediocampista uruguayo, quien pertenece al FC Thun de Suiza, pero jugó con el APOEL de Chipre la última temporada.

El jugador de 25 años surgido de Juventud de Las Piedras fue en su momento seleccionado juvenil de su país y llegaría tras militar desde 2021 en el fútbol europeo.

Jhohan Román, a un paso del León

Según información de César Luis Merlo, León ultima detalles con el San Lorenzo de Almagro de Argentina para hacerse con el central colombiano Román, de 27 años.

Ya habría acuerdo de la ‘Fiera’ con el futbolista, y faltaría definir el transfer con su actual club.

Fútbol de estufa Liga MX, Apertura 2026: altas, bajas, fichajes y rumores, hoy 1 de julio

Moisés Mosquera se despide de FC Juárez y va a la MLS

Moises Mosquera ha dejado de ser jugador de los Bravos de Juárez. El defensa colombiano concretó su transferencia definitiva al Sporting Kansas City de la MLS, como lo informó el mismo el club fronterizo este miércoles y compartió PressPort. De esta manera, el zaguero no continuará en el plantel para el Apertura 2026 de la Liga MX, poniendo fin a una etapa de casi tres años con la institución.

Mosquera llegó a Ciudad Juárez en agosto de 2023 y, desde entonces, disputó un total de 84 partidos oficiales con la camiseta de los Bravos. Durante ese período marcó un gol y colaboró con dos asistencias. Fue parte del plantel que hizo historia al conseguir la primera clasificación de FC Juárez a una Liguilla de la Liga MX en el Apertura 2025.

Agradecemos a Moisés Mosquera por defender nuestros colores con bravura durante todos estos años.



Te deseamos el mayor de los éxitos en tu nuevo reto profesional.



🗞️ Conoce todos los detalles aquí: https://t.co/lAJwc8fAJi pic.twitter.com/aOdzZFIrxd — FC Juárez (@fcjuarezoficial) July 1, 2026

Juan José Guevara ya es jugador del León

El Club León anunció a la llegada de su primer refuerzo para el Apertura 2026: el jugador colombiano, Juan José Guevara, quien viene del Bastia en Francia, donde jugó 24 partidos, con 1989 minutos. Se trata de un defensa central de 25 años que en realidad pertenece al club colombiano Fortaleza CEIF, quien le dio salida hacia la Liga MX.

Juan se convierte en una pieza importante para los esmeraldas de cara al próximo semestre, reforzando una de sus áreas más débiles, tras la salida de Stiven Barreiro.

Guevara refuerzo de la FIERA 💚⚽️🦁 https://t.co/reQSgwX3sK — 🦁 Nico 💚 🇲🇽 (@kevin_Brizuelaa) July 1, 2026

Mauricio Cuevas llega a Santos

El equipo de Santos Laguna tiene nuevo defensa lateral para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El estadounidense Mauricio Cuevas, ex jugador del Galaxy de Los Ángeles de la Major League Soccer, llega de manera definitiva al conjunto de la Comarca.

El futbolista mexicoamericano de 23 años se desempeña por ambas bandas, por lo que su competencia interna serán los jóvenes canteranos del club. Mauricio, que firmó un contrato de tres años con la institución verdiblanca, representó a Estados Unidos en el campeonato sub 20 de la Concacaf en el 2022, y en la Copa Mundial de la FIFA de la misma categoría en el 2023.

Toluca anuncia el fichaje de Víctor Guzmán

Víctor Guzmán fue presentado como refuerzo del Toluca para el Apertura 2026 de la Liga MX. El club escarlata confirmó la llegada del mediocampista mexicano, quien se integra al plantel de Antonio Mohamed con el objetivo de apuntalar una zona clave del equipo ante la baja de Marcel Ruiz.

El Pocho Guzmán, de 31 años, arriba al conjunto mexiquense tras su etapa más reciente con Pachuca. Durante su último año con los Tuzos participó en 15 encuentros, registró 657 minutos, anotó cinco goles y dio tres asistencias, cifras que Toluca resaltó en el anuncio oficial de su fichaje.

Flor imperial de mediocampistas 🃏 pic.twitter.com/nyWDg5n0hh — Toluca FC (@TolucaFC) July 1, 2026

¿Cuándo empieza el torneo de Apertura 2026 de la Liga MX y cuál es el juego inaugural?

El Apertura 2026 de la Liga MX comenzará el próximo jueves 16 de julio de 2026. Esta edición tiene la particularidad de arrancar tres días antes de que se dispute la final de la Copa del Mundo 2026, por lo que no habrá actividad programada el domingo 19 de esa primera jornada. El balón comenzará a rodar con el enfrentamiento entre Necaxa y Atlante (equipo que regresa al máximo circuito), en el Estadio Victoria el jueves 16 de julio a las 19:00 horas, mientras que el campeón Cruz Azul iniciará la defensa de su corona el viernes 17 de julio visitando al Atlético de San Luis. En esta misma jornada inicial, el sábado 18 de julio Chivas recibirá a Toluca y el América visitará al Querétaro.

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