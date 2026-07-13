¿Para quitarse presión? Didier Deschamps le resta favoritismo a Francia y se lo da todo a España

El entrenador de Francia considera que España es la favorita de esa llave, a pesar que muchos creen que es al contrario.

Didier Deschamps, entrenador de Francia | Reuters

Restan un poco menos de 24 horas para que Francia y España jueguen su partido correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, un duelo vibrante entre dos potencias europeas. Ambas selecciones han dejado atrás a rivales fuertes y ahora es tiempo de que definan uno de los cupos a la gran final del certamen en Nueva Jersey.

Recordemos que los ‘Bleus’ vienen de eliminar a Marruecos, mientras que la ‘Roja’ despachó a Bélgica de la cita orbital. Este martes 14 de julio chocan en el AT&T Stadium (Arlington) tras superar los cuartos, visualizando un posible cruce por el título contra Argentina o Inglaterra, que están al otro lado del cuadro.

Varios de los protagonistas han hablado en la previa como Lamine Yamal e Ibrahima Konaté. El español afirmó que los franceses deben temer de él y su equipo, mientras que el francés le contestó que no tienen miedo y que no prestan atención a ese tipo de declaraciones en esta fase de la Copa del Mundo. Ahora el turno fue para Didier Deschamps, entrenador de la escuadra de Kylian Mbappé.

¿España es la gran favorita al título del Mundial 2026?

No es secreto que las dos selecciones tienen suficientes pergaminos para hacerse con el Mundial. Sin embargo, antes de que la competencia iniciara, para muchos Francia estaba por encima inclusive de los otros tres elencos que quedan en disputa. Ese análisis no lo ve de esa forma Deschamps, quien afirmó que su rival es el de mayor opciones.

“Conocemos bien a España, es la actual campeona de Europa. Nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita y no es para ponerles presión, es por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en la última Nations League”, arrancó diciendo el timonel para las redes sociales oficiales de la Federación de Fútbol de Francia.

🇪🇸⭐️ "ESPAÑA ES FAVORITA".



👀 Deschamps 'quita presión' a la selección francesa antes de las semifinales del Mundial. pic.twitter.com/KexKQvy4c5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 13, 2026

“Es un muy buen equipo, con muchos puntos fuertes, pero es la semifinal de la Copa del Mundo, así que el nivel será muy alto“, concluyó el DT de Francia. Con esas palabras Deschamps le traslada el favoritismo a España y se la quita a sus dirigidos, algo que puede ser una especie de estrategia antes de este partido.

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