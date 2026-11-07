La situación de Edson Álvarez se complica: sigue sin minutos y fuera de la selección mexicana

La llegada de Scott Parker no modificó el panorama de Edson Álvarez, quien volvió a quedar fuera de una convocatoria

Edson Álvarez sigue borrado del West Ham. | Claro Sports

Edson Álvarez continúa sin encontrar espacio en el West Ham United. El mediocampista mexicano volvió a quedar fuera de una convocatoria de los Hammers, esta vez para el partido contra Blackburn Rovers, correspondiente a la jornada 15 de la Championship de Inglaterra. El encuentro de este sábado 7 de noviembre de 2026 representa una nueva ausencia para el ‘Machín’, quien todavía no recibe una oportunidad bajo las órdenes de Scott Parker.

El cambio de entrenador tampoco ha modificado la situación del futbolista mexicano. Después de la destitución de Nuno Espírito Santo y la llegada de Parker al banquillo, Álvarez regresó a los entrenamientos con el primer equipo y participó en las prácticas del jueves 5 de noviembre. Sin embargo, el técnico decidió dejarlo fuera de la lista para visitar Ewood Park, por lo que deberá esperar para sumar minutos en la segunda división inglesa.

La última aparición de Edson Álvarez con el West Ham ocurrió el 8 de agosto de 2026, cuando fue titular en la victoria por 3-1 sobre Portsmouth, correspondiente a la primera ronda de la Carabao Cup. En aquella ocasión, el seleccionado mexicano disputó 75 minutos antes de ser sustituido. Desde entonces, acumula 91 días sin participar en un partido oficial con los Hammers, una situación que también ha tenido consecuencias en su trayectoria con la selección mexicana.

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Edson Álvarez no entra en los planes de Scott Parker para enfrentar al Blackburn Rovers

La convocatoria del West Ham para enfrentar al Blackburn confirmó que Álvarez no figura entre los 11 titulares ni en los nueve lugares disponibles en el banquillo. Parker realizó cuatro modificaciones respecto al equipo que empató 3-3 contra Cardiff City y apostó por Mohamadou Kanté, Arne Engels y Divine Mukasa en el mediocampo, mientras que Jarrod Bowen, Edvin Austbø y Joël Piroe integraron el ataque.

La ausencia del mexicano contrasta con la presencia de otros mediocampistas entre los suplentes, como Tomáš Souček, Soungoutou Magassa y Lewis Orford. El entrenador inglés también incluyó a futbolistas como Manor Solomon y Valentín Castellanos entre sus alternativas. De esta manera, Edson Álvarez tampoco recibió una oportunidad en el segundo encuentro del West Ham bajo la dirección de Parker.

El exjugador del América había regresado al club londinense después de su préstamo con el Fenerbahçe de Turquía, donde también perdió protagonismo durante la recta final de su estancia. Su participación ante Portsmouth fue una de las pocas oportunidades que recibió en 2026, pero la falta de continuidad se prolongó durante la temporada. Por ahora, el West Ham no ha comunicado una fecha para su regreso a una convocatoria ni ha explicado públicamente los motivos de su exclusión frente al Blackburn.

La falta de minutos de Edson Álvarez también afecta su continuidad con la Selección Mexicana

La inactividad de Edson Álvarez ya tuvo repercusiones en la Selección Mexicana que dirige Rafael Márquez. El mediocampista no fue incluido en la convocatoria de 28 futbolistas para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Su ausencia se produce después de varios meses con escasa participación en el fútbol europeo.

Los encuentros de México contra Jamaica están programados para el 14 y 17 de noviembre, primero en Kingston y después en Monterrey. Álvarez tampoco formó parte de la convocatoria anterior de Márquez, por lo que acumulará dos fechas FIFA consecutivas sin actividad con el conjunto nacional. Aunque la lista confirma su ausencia, la Federación Mexicana de Fútbol no especificó una causa individual para dejarlo fuera de los partidos de noviembre.

El panorama de Edson Álvarez dependerá de las decisiones de Scott Parker durante las próximas jornadas de la Championship. West Ham busca regresar a la Premier League después de su descenso y necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de ascenso. Para el mexicano, recuperar minutos antes de que termine 2026 será un paso necesario para volver a competir por un lugar en el club y regresar a las convocatorias de Rafael Márquez.

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Edson y sus señalamientos fuera de las canchas

La falta de actividad deportiva no es la única situación que ha marcado el 2026 de Edson Álvarez. En septiembre, el mediocampista mexicano se vio involucrado en una controversia después de que el productor audiovisual Juan José López Ordóñez lo señalara públicamente por su supuesto conocimiento de un secuestro ocurrido el 3 de noviembre de 2024. El conflicto, de acuerdo con la versión del denunciante, surgió a partir de una disputa económica de 3.5 millones de pesos relacionada con la producción de un documental y un negocio inmobiliario que involucraba al entorno de la expareja del futbolista.

El 10 de septiembre, Álvarez publicó un comunicado para rechazar cualquier vínculo con las acusaciones. El jugador del West Ham sostuvo que su nombre había sido relacionado con conflictos entre terceros y negó tener conocimiento o responsabilidad en los hechos denunciados. “No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas”, señaló el mediocampista, quien también defendió su trayectoria profesional y aseguró que los señalamientos debían presentarse ante las autoridades con las pruebas correspondientes.

El futbolista informó que su equipo legal analizaba emprender acciones contra quienes difundieran acusaciones que considera falsas, además de reiterar que su prioridad estaba en su familia y su carrera. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente una relación entre esta controversia y su ausencia de las convocatorias del West Ham o de la selección mexicana, por lo que ambos asuntos deben tratarse de manera independiente.

El panorama deportivo de Edson Álvarez dependerá de las decisiones de Scott Parker durante las próximas jornadas de la Championship. West Ham busca regresar a la Premier League después de su descenso y necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de ascenso. Para el mexicano, recuperar minutos antes de que termine 2026 será un paso necesario para volver a competir por un lugar en el club y regresar a las convocatorias de Rafael Márquez.