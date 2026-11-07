La OMB descarta por ahora una pelea entre Rafael ‘Divino’ Espinoza y Naoya Inoue

Después de defender su campeonato mundial en Arabia Saudita, Espinoza busca enfrentar al japonés, pero la OMB ve obstáculos

¿Por qué Rafael Espinoza no enfrentaría a Naoya Inoue? | Reuters

Por Juan Carlos Castellanos

El campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Rafael ‘Divino’ Espinoza, sigue levantando la mano para tener un enfrentamiento con el llamado ‘Monstruo japonés’, Naoya Inoue, un compromiso que se ve difícil, según señaló el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri.

El pasado 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita, el Divino Espinoza no tuvo problemas para despachar en tres asaltos al nicaragüense Ricardo Blandón y conservar la faja pluma de la Organización Mundial de Boxeo, además de continuar invicto en 29 peleas, con 25 nocauts. Tras el combate, Espinoza, becario Ring Telmex, señaló que desea unificar títulos y, al mismo tiempo, nombró al multicampeón japonés Naoya Inoue como un posible rival, si el asiático sube a las 126 libras o peso pluma.

Este combate queda descartado por el momento para el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, quien habló para Claro Sports y explicó la situación entre ambos pugilistas.

“Sobre Inoue con Espinoza, olvídate de eso, que la gente de Inoue no va a subir a hablar con el Divino. Olvídate de eso. El Divino Espinoza es el mejor pluma que hay. Es grande, fuerte, guapo, buen jab, alcance, lanza puños arriba y abajo, combinaciones. O sea, Inoue está invertido y, si se mueve para 126 libras, yo considero que sería un peso pluma pequeño, con atributos parecidos a él, pero al Divino Espinoza no lo veo posible”, mencionó Olivieri.

En otro tema, el dirigente puertorriqueño explicó cuáles serán los movimientos relacionados con las coronas superpluma de la OMB y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que el mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete perdió ante el estadounidense O’Shaquie Foster, quien también retuvo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Foster se coronó campeón de la OMB y de la FIB, unificando con el cinturón del Consejo. Foster quiere unificar el cinto que le falta, que es de la AMB, que lo tiene Anthony Cacace, que pelea con Nick Ball próximamente. Y Lomachenko anunció que va a regresar y, posiblemente, se enfrente a Charly Suarez, el retador mandatorio de Foster para la OMB, que es la mandatoria que toca ahora en la rotación. La información que tengo es que Charly Suarez y Lomachenko están, como decimos acá, a punto de caramelo. Están en un acuerdo para pelear en febrero de 2027”, finalizó.