¿Quién será el eliminado de Exatlón México 2026 este 8 de noviembre? Horario y dónde ver en vivo

Te adelantamos quién podría ser el participante eliminado del reality deportivo más exitoso del país

¿Quién será él o la expulsada del Exatlón México 2026? | @ExatlonMx

La semana 11 de Exatlón México 2026 llegará a su final este domingo 8 de noviembre con un nuevo Duelo de Eliminación, en el que una de las atletas tendrá que abandonar la competencia. Después de una semana marcada por los triunfos del equipo Rojo, las mujeres del conjunto Azul enfrentan la posibilidad de perder a otra de sus integrantes.

Los Rojos ganaron las tres Batallas por la Supervivencia disputadas entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre, resultados que colocaron a sus rivales en una posición complicada. El equipo escarlata también conservó la Villa 360, mientras que los Azules deberán buscar una victoria que les permita reducir el número de participantes expuestos a la eliminación.

Se filtró un nombre y este atleta sería el eliminado de Exatlón México este domingo 8 de noviembre

La expectativa por el próximo Domingo de Eliminación aumentó después de que comenzaran a circular versiones sobre una posible nueva salida del equipo Azul. Los rumores apuntan a que una de sus integrantes perdería el duelo decisivo, lo que representaría otra eliminación para el conjunto que ha sufrido más bajas durante la décima temporada.

La incertidumbre sobre quién abandonará Exatlón México 2026 este domingo 8 de noviembre aumenta después de que los avances del próximo episodio mostraran nuevos detalles sobre el Duelo de Eliminación. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la identidad de la participante que dejará la competencia, Ingrid se encuentra entre las atletas señaladas como posibles protagonistas de la jornada decisiva. Otro de los nombres que genera dudas es el de Paulette, quien presenta molestias físicas.

¿A qué hora empieza el Domingo de Eliminación y dónde ver en vivo Exatlón México 2026?

El Domingo de Eliminación de Exatlón México se transmitirá este 8 de noviembre a través de Azteca Uno, con la conducción de Antonio Rosique. El horario será el habitual de los domingos (18:00 horas), antes de La Granja VIP.

Los seguidores también podrán consultar la transmisión a través de las plataformas digitales oficiales de TV Azteca, sujetas a disponibilidad. De lunes a viernes, Exatlón México se emite a las 18:30 horas, mientras que los domingos se reserva un espacio para conocer al participante que pierde su lugar dentro de la competencia.

¿Quiénes son los atletas en riesgo para el Domingo de Eliminación?

Esta semana corresponde a las mujeres enfrentar el riesgo de eliminación. Los resultados dejaron a las atletas del equipo Azul en una situación comprometida, después de que los Rojos consiguieran las tres victorias por la Supervivencia.

Entre las integrantes del equipo Azul que permanecen en la competencia aparecen Doris del Moral, Andrea Medina, Katia Gallegos, Tanya Núñez, Paulina Menchaca y Valery Carranza. La competencia del domingo será la encargada de establecer quiénes deberán defender su permanencia.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa por equipos

Hasta antes del programa del domingo 8 de noviembre, Exatlón México 2026 registra diez participantes eliminados mediante los duelos correspondientes. El equipo Azul acumula ocho eliminaciones, mientras que el Rojo suma dos. Además, las salidas de Ella Bucio y Zudikey Rodríguez por lesión representan bajas médicas distintas a las eliminaciones deportivas.

Equipo Rojo

Anaid Torres — 30 de agosto de 2026.

Pablo Franco — 4 de octubre de 2026.

Ella Bucio — 11 de octubre de 2026 (salida por lesión).

Zudikey Rodríguez — noviembre de 2026 (salida por lesión).

Equipo Azul

Erick Segura — 6 de septiembre de 2026.

María Salazar — 13 de septiembre de 2026.

Irvin Villatoro — 20 de septiembre de 2026.

Natasha Septién — 27 de septiembre de 2026.

Natalia Rojas — 11 de octubre de 2026.

Hugo Espinoza — 18 de octubre de 2026.

Gina Torres — 25 de octubre de 2026.

Alejandro Aguilera — 1 de noviembre de 2026.

Alejandro Aguilera, conocido como ‘El Doberman’, fue el último eliminado, tras perder su enfrentamiento ante Aristeo Cázares el domingo 1 de noviembre. Su salida amplió la diferencia entre las eliminaciones de ambos equipos y dejó a los Azules ante la posibilidad de sufrir una novena eliminación este fin de semana.