Jhon Córdoba pide no ser olvidado en Selección Colombia: doblete en la victoria de Krasnodar ante CSKA Moscú

El delantero infortunadamente se lesionó en el partido ante Ghana por los 16vos de final del Mundial y se despidió del certamen.

Jhon Córdoba, goleador colombiano / Photo Mike Kireev / NurPhoto via AFP

La Selección Colombia presentó a sus convocados para el compromisos por la doble fecha FIFA de noviembre, en los cuales enfrentará a Chile, primero en la ciudad de Cali y después en Santiago. Con dichos partidos la ‘Tricolor’ culminará su participación en este 2026, un año con altos y bajos, especialmente por lo hecho en el Mundial, en el cual jugó solamente hasta octavos de final.

Precisamente desde la cita orbital que se jugó en Norteamérica, el delantero Jhon Córdoba no ha vuelto a ver un convocatoria. El artillero chocoano se lesionó en aquel partido ante Ghana, por los 156vos de final, con un desgarro en el aductor izquierdo y no pudo participar más del certamen, despidiéndose tempranamente.

Sin embargo el goleador no ha dejado de trabajar y precisamente a escasas horas de haber salido dicha convocatoria de Néstor Lorenzo para enfrentar a Chile, el futbolista de Istmina se reportó con dos goles en lo que significó la victoria de Krasnodar contra el CSKA Moscú, por la jornada 14 de la Premier League de Rusia.

El colombiano abrió el marcador para su equipo. Aprovechando el lomo que tiene y la habilidad para ganar posición por este medio, el goleador definió con pierna derecha para el 1-0 parcial en tan solo 9 minutos y prometía que iba a ser un gran compromiso lleno de anotaciones. Matvey Kislyak igualó para la vista al 35′ y Joao Batxi (40′) puso el 2-1 al término del primer tiempo.

Kirill Glebov colocaba en el marcador el 2-2 para el CSKA Moscú. Pero no iba a finalizar así, porque Daniil Utkin al 74′ anotaba el 3-2 y la victoria parcial para el cuadro local. Sin embargo faltaba la ‘cereza’ del pastel para el ‘cafetero’, en una jugada que él mismo inició, al habilitar a Christian, el brasilero se la devolvió a Jhon Córdoba, quien no desaprovechó para marcar un golazo de cabeza y el definitivo 4-2 para la alegría en Krasnodar.

Con esta victoria, Krasnodar ahora marcha tercero de la tabla de posiciones con 26 unidades en 14 presentaciones; segundo es el Zenit del también colombiano Wilmar Barrios con 30 pero un partido menos y el líder es Dinamo Moscú con 31 puntos, con el calendario al día. Se espera saber el futuro de Jhon Córdoba con la Selección, si podría ser nuevamente parte para lo que sería el inicio de las Eliminatorias de la CONMEBOL en el mes de marzo del 2027.

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