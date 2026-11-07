América Femenil cambia de planes ante Toluca: jugará la ida de Liguilla en el Estadio Azteca

Las Águilas disputarán la ida de los cuartos de final como locales y cerrarán la eliminatoria en Toluca por la falta de disponibilidad del Coloso de Santa Úrsula

Las Águilas se ven obligadas a perder la ventaja | Imago7

América Femenil anunció un cambio en el orden de los partidos de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Águilas disputarán el encuentro de ida frente a Toluca como locales en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta se celebrará en territorio mexiquense, después de que ambas instituciones acordaran modificar las condiciones originales de la eliminatoria.

La decisión fue comunicada por el club azulcrema este sábado 7 de noviembre y responde a la falta de disponibilidad del Estadio Banorte por compromisos previamente establecidos con la NFL. Esta situación obligó a modificar el calendario de la serie, por lo que América recibirá primero a las Diablas Rojas y posteriormente tendrá que buscar su clasificación a las semifinales como visitante.

¿Por qué América Femenil cambió la localía de los cuartos de final ante Toluca?

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que los compromisos entre el Estadio Banorte y la NFL fueron acordados antes de que la Liga MX Femenil publicara su calendario del torneo. Debido a esta circunstancia, resultó necesario invertir el orden de los encuentros para garantizar la disponibilidad del inmueble durante la fase final del campeonato.

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“El Club América informa que será necesario invertir el orden de las localías para los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga Femenil. América Femenil jugará primero el partido de ida como local en el Estadio Banorte. Y, el encuentro de vuelta como visitante en Toluca”, señala el documento difundido por las Águilas.

La modificación representa un cambio en el desarrollo de la eliminatoria, ya que América tendrá que disputar el partido que definirá al semifinalista fuera de casa. Sin embargo, el equipo conservará la oportunidad de jugar ante su afición durante el primer compromiso, en el que buscará conseguir un resultado favorable antes de viajar a Toluca.

América Femenil ofrecerá boletos a precios especiales para la Liguilla

Como parte de los ajustes, América anunció que ofrecerá precios reducidos para el encuentro de ida en el Estadio Banorte, con el propósito de facilitar la asistencia de sus seguidores. El club explicó que dará a conocer las promociones y condiciones de venta mediante sus canales oficiales, por lo que todavía no se han informado los costos específicos de las entradas.

“Para el partido de ida, en el Estadio Banorte —nuestra casa—, el Club informará a través de sus distintos canales oficiales sobre la oferta de precios reducidos que existirán para invitar y agradecer a la afición”, detalló América en su comunicado, en el que también destacó el respaldo de sus seguidores durante la temporada.

El conjunto azulcrema busca el bicampeonato de la Liga MX Femenil después de una temporada en la que, de acuerdo con la institución, conquistó tres campeonatos: la liga, una competencia de Concacaf y el Campeón de Campeonas. Estos resultados también contribuyeron a que el equipo recibiera una nominación entre los cinco mejores clubes femeninos del mundo.

América agradece a Toluca y a la Liga MX Femenil por el cambio de calendario

La directiva americanista reconoció la disposición de Toluca y de la Liga MX Femenil para realizar los ajustes necesarios, debido a que el cambio requería modificar las condiciones de localía previstas para ambos equipos. La institución señaló que la colaboración permitió encontrar una alternativa para disputar los encuentros de cuartos de final.

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido a los aficionados, a quienes el club invitó a acompañar al equipo durante la eliminatoria. “Americanistas: nos vemos, a media semana en el Estadio Banorte. Su apoyo será fundamental para que, juntas y juntos, demos el siguiente paso”, expresó la institución, que espera contar con el respaldo de sus seguidores antes de disputar la vuelta en Toluca.

América Femenil afrontará los cuartos de final con la obligación de conseguir su clasificación fuera del Estadio Banorte, después de que los compromisos del inmueble con la NFL modificaran el calendario. Las Águilas deberán aprovechar el primer partido ante su afición y posteriormente definir la serie en territorio mexiquense, con el objetivo de mantenerse en la disputa por otro campeonato de la Liga MX Femenil.

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