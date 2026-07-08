MLS All-Star: Messi y un equipo repleto de figuras mundialistas

El encuentro se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC, y comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México

Lionel Messi con Inter Miami vs Atlético Nacional | REUTERS/Luisa Gonzalez

La Major League Soccer (MLS) anunció este miércoles la convocatoria completa del MLS All-Star Game 2026, donde Lionel Messi encabeza un plantel repleto de figuras internacionales que se medirá ante las estrellas de la Liga MX. El encuentro se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC, y comenzará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México (8:00 p.m. ET).

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