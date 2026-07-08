Messi y De Paul, entre los 13 mundialistas que jugarán para la MLS en el All Star Game 2026 ante la Liga MX

Major League Soccer da a conocer a los 29 jugadores que enfrentarán al combinado del fútbol mexicano en Charlotte

Los jugadores de la MLS para el All Star Game 2026 | Cortesía MLS

Major League Soccer dio a conocer su roster completo para el Juego de Estrellas 2026 ante la Liga MX, que contará con la presencia de 13 jugadores que estuvieron en las listas del Mundial, comandados por los argentinos de Inter Miami, Leo Messi y Rodrigo de Paul. Eso sí, las nuevas contrataciones, Robert Lewandowski del Chicago Fire y Antoine Griezmann del Orlando City, no forman parte del roster.

La nómina completa la dio a conocer MLS el 8 de junio. Previo a la pausa mundialista, se anunciaron los 11 titulares, elegidos mediante una combinación de votación de aficionados, jugadores y medios. Dos selecciones (Julian Hall del NY Red Bulls y Richie Laryea del Toronto FC) fueron realizadas por el comisionado de la MLS, Don Garber, con el resto siendo un esfuerzo colaborativo del director técnico MLS All-Star, Dean Smith, y la Major League Soccer.

Además de Messi y De Paul, se encuentran en el roster seleccionados de Canadá, Maxime Crepeau y el ya mencionado Laryea. Matt Freese, Max Arfsten, Tim Ream y Sebastian Berhalter estuvieron con Estados Unidos; Son Heung-Min participó con Corea del Sur, Petar Musa con Croacia, Mbekezeli Mbokazi con Sudáfrica, Lucas Herrington de Australia y Steven Moreira de Cabo Verde. Y aunque no participaron en la edición 2026 de la justa mundialista, hay jugadores que disputaron el torneo en el pasado, como el hondureño Andy Najar y el alemán Thomas Müller.

El jersey para el MLS All Star Game 2026 | Cortesía MLS

El roster de la MLS para el All Star Game 2026 ante la Liga MX

Estos son los jugadores que estarán a las órdenes del DT del Charlotte FC, Dean Smith, para medirse al combinado de la Liga MX en el MLS All Star Game 2026:

PORTEROS (3) Maxime Crépeau (Orlando City SC) Matt Freese (New York City FC) Brian Schwake (Nashville SC)



DEFENSAS (10) Max Arfsten (Columbus Crew) Lucas Herrington (Colorado Rapids) Richie Laryea (Toronto FC) Anthony Markanich (Minnesota United FC) Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC) Steven Moreira (Columbus Crew) Daniel Munie (San Jose Earthquakes) Andy Najar (Nashville SC) Jackson Ragen (Seattle Sounders FC) Tim Ream (Charlotte FC)



MEDIOCAMPISTAS (9) Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) Pep Biel (Charlotte FC) Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) Evander (FC Cincinnati) Carles Gil (New England Revolution) Zavier Gozo (Real Salt Lake) Hany Mukhtar (Nashville SC) Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC) Ashley Westwood (Charlotte FC)



DELANTEROS (7) Hugo Cuypers (Chicago Fire FC) Anders Dreyer (San Diego FC) Julian Hall (Red Bull New York) Son Heung-Min (LAFC) Leo Messi (Inter Miami CF) Petar Musa (FC Dallas) Sam Surridge (Nashville SC)



¿Cuándo y dónde es el MLS All Star Game 2026?

El Juego de Estrellas de la MLS ante la Liga MX está programado para 10 días después de la final del Mundial. Se jugará el miércoles 29 de julio, en el Bank of America Stadium de Charlotte. El silbatazo inicial será a las 8:00 p.m. hora local, 6:00 p.m. de la CDMX.

El partido y los concursos de habilidades del día previo se podrán seguir en 100 países y regiones por Apple TV.

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