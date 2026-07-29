¡Sin varias figuras, pero con el prestigio en juego! Así llega el All-Star Game 2026 entre la MLS y Liga MX

Charlotte recibirá la quinta edición del Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX, con ausencias como la de Lionel Messi y Gilberto Mora

El verano futbolístico de Norteamérica volverá a tener uno de sus eventos más mediáticos este miércoles 29 de julio, cuando las figuras de la Liga MX y la MLS se enfrenten en el MLS All-Star Game 2026. El Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, albergará la quinta edición del formato que enfrenta a ambas competiciones, en un partido que funciona como antesala de la Leagues Cup y que busca medir el presente de las dos ligas más importantes de la Concacaf. La MLS llega con ventaja histórica de tres triunfos por uno, mientras que el representativo mexicano intentará repetir la contundente victoria conseguida en 2024.

¿Por qué se juega el All-Star Game entre la MLS y la Liga MX?

El actual formato nació en 2021 como una evolución del tradicional Juego de Estrellas de la MLS. Durante casi dos décadas, el combinado estadounidense enfrentó a clubes europeos de renombre como Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Bayern Múnich y Arsenal durante sus giras de pretemporada. Sin embargo, la liga estadounidense decidió convertir la histórica rivalidad con la Liga MX en el eje central del espectáculo, con un evento que combina el partido principal con el Skills Challenge, un concurso de habilidades que fortalece el componente deportivo y comercial del evento. Hasta ahora, la MLS domina el historial con tres victorias, mientras que la Liga MX presume un solo triunfo.

¿Por qué Lionel Messi no jugará el All-Star Game 2026?

Aunque el cartel mantiene nombres de talla internacional, la principal ausencia será Lionel Messi. El capitán argentino recibió un periodo obligatorio de descanso después de disputar la final de la Copa del Mundo 2026 con Argentina, una medida acordada entre la MLS y la Asociación de Jugadores (MLSPA). Por esa razón no recibirá ninguna sanción, a diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando fue castigado por ausentarse sin autorización médica. Rodrigo De Paul también quedó exento por el mismo motivo y ambos permanecerán de vacaciones antes de reincorporarse al Inter Miami.

Las figuras que buscarán robarse los reflectores

Las ausencias no impiden que el partido reúna a varios de los futbolistas más importantes del continente. El equipo de la MLS, dirigido porDean Smith, contará con referentes internacionales como Son Heung-min, Thomas Müller, Denis Bouanga, Evander, Carles Gil y Hany Mukhtar. Del lado de la Liga MX, Antonio Mohamed apostará por jugadores como Juan Brunetta, Willer Ditta, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Fernando Gorriarán, Erik Lira, José Paradela y Salomón Rondón para intentar romper el dominio reciente de los estadounidenses.

Las bajas que marcaron la previa del partido

La convocatoria de la Liga MX sufrió modificaciones importantes durante los últimos días. Keylor Navas, Nahuel Guzmán, Gilberto Mora, Brian Rodríguez, Nicolás Castro, Franco Romero, Armando ‘Hormiga’ González, Brian Gutiérrez, Richy Ledezma, Bryan González y Santiago Sandoval quedaron fuera por lesión, decisiones técnicas, compromisos con selecciones nacionales o porque sus clubes prefirieron reservarlos para el Apertura 2026. Chivas fue el equipo que más jugadores retuvo, ya que únicamente permitió viajar a Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda para evitar una sobrecarga física antes de enfrentar a Puebla.

¿Quién llega como favorito al All-Star Game?

Otro factor que podría inclinar la balanza es el momento competitivo de ambos planteles. Los futbolistas de la MLS atraviesan la parte medular de su temporada y acumulan mayor ritmo de juego, mientras que los representantes de la Liga MX apenas disputan las primeras jornadas del Apertura 2026. Esa diferencia de calendario ha resultado determinante en varias ediciones recientes, aunque el triunfo mexicano de 2024 demostró que el talento individual todavía puede equilibrar las condiciones en un partido de exhibición.

Charlotte, una sede elegida para impulsar el crecimiento del fútbol

Charlotte albergará por primera vez el MLS All-Star Game gracias al crecimiento que ha experimentado el fútbol en la ciudad desde la llegada de Charlotte FC a la liga. El Bank of America Stadium ofrece la infraestructura necesaria para recibir eventos internacionales y la organización espera una gran entrada para un encuentro que, además de servir como escaparate para las dos ligas, abrirá oficialmente el camino hacia una nueva edición de la Leagues Cup.

Resultados de los últimos All-Star Games

2025 (Austin, Texas): MLS All-Stars 3-1 Liga MX All-Stars.

MLS All-Stars 3-1 Liga MX All-Stars. 2024 (Columbus, Ohio): Liga MX All-Stars 4-1 MLS All-Stars. Es la única victoria del conjunto mexicano en este formato.

Liga MX All-Stars 4-1 MLS All-Stars. Es la única victoria del conjunto mexicano en este formato. 2023 (Washington D. C.): Arsenal 5-0 MLS All-Stars. Ese año no hubo enfrentamiento contra la Liga MX.

Arsenal 5-0 MLS All-Stars. Ese año no hubo enfrentamiento contra la Liga MX. 2022 (Saint Paul, Minnesota): MLS All-Stars 2-1 Liga MX All-Stars.

MLS All-Stars 2-1 Liga MX All-Stars. 2021 (Los Ángeles, California): MLS All-Stars 1-1 Liga MX All-Stars; la MLS ganó 3-2 en la tanda de penales.

Convocatoria oficial de la Liga MX

Porteros

Carlos Acevedo (Pachuca)

Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

Omar Campos (Cruz Azul)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Garza (Tigres)

Bruno Méndez (Toluca)

Federico Pereira (Toluca)

Luis Gabriel Rey (Chivas)

Israel Reyes (América)

Nathan Silva (Pumas)

Mediocampistas

Juan Brunetta (Tigres)

Iker Fimbres (Monterrey)

Fernando Gorriarán (Tigres)

Erik Lira (Cruz Azul)

Elías Montiel (Pachuca)

José Paradela (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Javier Ruiz (Necaxa)

Delanteros

Kevin Castañeda (Chivas)

Alexei Domínguez (Pachuca)

Salomón Rondón (Pachuca)

Robert Morales (Pumas)

Convocatoria oficial de la MLS

Porteros

Maxime Crépeau (Orlando City)

Matt Freese (New York City FC)

Brian Schwake (Nashville SC)

Defensas

Max Arfsten (Columbus Crew)

Lucas Herrington (Colorado Rapids)

Richie Laryea (Toronto FC)

Anthony Markanich (Minnesota United)

Steven Moreira (Columbus Crew)

Daniel Munie (San Jose Earthquakes)

Andy Najar (Nashville SC)

Jackson Ragen (Seattle Sounders)

Tim Ream (Charlotte FC)

Mediocampistas

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Pep Biel (Charlotte FC)

Yannick Bright (Inter Miami)

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)

Evander (FC Cincinnati)

Carles Gil (New England Revolution)

Zavier Gozo (Real Salt Lake)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps)

Ashley Westwood (Charlotte FC)

Delanteros

Anders Dreyer (San Diego FC)

Guilherme (Houston Dynamo)

Julian Hall (New York Red Bulls)

Son Heung-min (LAFC)

Petar Musa (FC Dallas)

Sam Surridge (Nashville SC)

Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC)

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