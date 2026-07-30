Muere Luis Manuel Cruz, visor que impulsó jóvenes rumbo a la Liga MX

Publicado por Redacción Claro Sports

Luis Manuel Cruz, visor de América y FC Juárez, fue hallado sin vida en Guanajuato; la Fiscalía aún investiga el móvil del ataque

Hallan muerto a “Papillo”, visor que trabajó para América y FC Juárez.
Hallan muerto a Papillo. Foto X: visor_coka_gonzalez

Luis Manuel Cruz García, conocido como ‘Papillo’, fue localizado sin vida en la carretera Salvatierra-Celaya, a la altura de la comunidad de Ojo Seco. El visor y formador de futbolistas presentaba huellas de violencia, mientras que la Fiscalía General del Estado aún no ha informado el móvil del ataque.

Papillo dedicó gran parte de su trayectoria a detectar e impulsar talento en el Bajío y otras regiones del país. Colaboró con clubes como América, FC Juárez y Mazatlán, además de trabajar con Canteras México Coka González, por lo que su muerte generó consternación en la comunidad futbolística de Celaya. LEE LA NOTA COMPLETA

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