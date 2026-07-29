Betis golea al Lyon y arranca su preparación antes del inicio de LaLiga

El conjunto de Manuel Pellegrini venció 4-0 al Olympique de Lyon en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea

Betis se impone al Lyon por goleada | @RealBetis

El Real Betis cerró con una goleada de 4-0 su amistoso de pretemporada frente al Olympique de Lyon, en un encuentro que dominó desde el mediocampo y resolvió gracias a los goles de Marc Bartra, Nelson Deossa, Pablo García y Rodrigo Riquelme. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini controló el ritmo del partido y evitó que el conjunto francés encontrara opciones para competir por el resultado en un duelo en el que Álvaro Fidalgo aún no estuvo disponible tras su participación en el Mundial.

Los primeros minutos fueron equilibrados, con el Lyon intentando asumir la iniciativa y adelantar sus líneas. Sin embargo, el Betis respondió con orden defensivo y una presión que le permitió recuperar el balón con rapidez. A partir de ese trabajo, los verdiblancos comenzaron a ocupar el campo rival y a reducir los espacios para la circulación del conjunto francés.

La igualdad se rompió al minuto 23, cuando Marc Bartra apareció para abrir el marcador. El defensor aprovechó una acción ofensiva del cuadro español y convirtió el 1-0, tanto que cambió el desarrollo del encuentro. El Betis ganó confianza después de la anotación, tomó el control de la posesión y obligó al Lyon a retroceder.

El equipo de Pellegrini mantuvo su dominio durante el cierre de la primera mitad y encontró el segundo gol antes del descanso. Al minuto 44, Nelson Deossa llegó desde atrás para ampliar la diferencia y colocar el 2-0. El colombiano culminó una primera parte en la que el Betis fue más efectivo y manejó mejor la disputa en la zona central.

El Lyon salió al segundo tiempo con la necesidad de adelantar líneas, pero no consiguió cambiar la dinámica. El Betis conservó la pelota, frenó los intentos de reacción de su rival y siguió avanzando con facilidad hacia el área francesa. La diferencia también comenzó a notarse en el desgaste de ambos equipos, con el conjunto español administrando el resultado sin renunciar al ataque.

La tercera anotación llegó al minuto 59 por medio de Pablo García. El futbolista verdiblanco aprovechó otro avance del Betis para superar a la defensa rival y colocar el 3-0. El gol dejó al Lyon sin margen de respuesta y permitió que Pellegrini manejara los minutos restantes con modificaciones en su alineación.

Aunque el encuentro ya estaba definido, el Betis mantuvo la presión y continuó buscando la portería contraria. Rodrigo Riquelme apareció al minuto 79 para cerrar la cuenta y firmar el 4-0. El atacante se incorporó al frente, encontró espacio dentro de la última zona y confirmó la diferencia entre ambos equipos.

La victoria permitió al Betis concluir el amistoso con una actuación en la que mostró control del balón, recuperación en campo rival y eficacia frente a la portería. Más allá del resultado, el partido sirvió para sumar ritmo antes del comienzo de LaLiga, mientras el Olympique de Lyon deberá corregir su funcionamiento defensivo tras una jornada en la que no logró contener los avances verdiblancos.

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