¡Adiós al Mundial 2026! Las estrellas que no estarán en la Copa del Mundo

Figuras como Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia y Keylor Navas quedaron fuera tras la eliminación de sus selecciones

Las figuras que se pierden el Mundial 2026 | Diseño: Adriana Arroyo

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ya dejaron una de sus consecuencias más visibles: la ausencia de futbolistas de alto nivel que no estarán en la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La eliminación de selecciones como Hungría, Georgia, Serbia, Eslovenia, Irlanda del Norte, Nigeria, Camerún y Costa Rica marcó el destino de varias figuras que se quedarán sin el torneo más importante del fútbol.

Aunque algunas selecciones aún tienen opciones vía repechaje, otras ya quedaron fuera de manera oficial, cerrando la puerta a nombres que hoy destacan en las principales ligas del mundo. Se trata de jugadores con títulos, reconocimientos individuales y valor de mercado elevado, que no podrán competir en el escenario mundialista. A continuación, el repaso de las principales ausencias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Dominik Szoboszlai (Hungría | Liverpool | 100 mde)

Hungría concluyó tercera en el Grupo F tras caer en la última jornada frente a Irlanda. Szoboszlai, mediocampista de 25 años, suma un título de Premier League con Liverpool, cuatro ligas de Austria con RB Salzburgo y dos Copas de Alemania con RB Leipzig.

Szoboszlai celebra un gol con el Liverpool |Stefano RELLANDINI / AFP

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia | PSG | 90 mde)

Georgia terminó en la tercera posición del Grupo E de UEFA, lo que dejó sin opciones a Khvicha Kvaratskhelia. El atacante del PSG llega con un palmarés que incluye Champions League, Ligue 1, Supercopa de Europa y Copa de Francia con el club parisino, además de dos títulos de Serie A con Napoli y una copa en Rusia con Lokomotiv Moscú. Ha sido reconocido en tres ocasiones como futbolista del año en Georgia.

Khvicha Kvaratskhelia celebrando con PSG | REUTERS/Stephane Mahe

Bryan Mbeumo (Camerún | Manchester United | 80 mde)

Camerún cayó 0-1 ante RD del Congo en semifinales de la segunda ronda de CAF. Mbeumo, de 26 años, recién llegado al Manchester United, suma nueve goles y tres asistencias en 26 partidos con su nuevo club. En Brentford acumuló 70 goles y 51 asistencias en 242 partidos oficiales.

Mbeumo anotándole al Liverpool | Reuters

Victor Osimhen (Nigeria | Galatasaray | 75 mde)

Nigeria fue eliminada en penaltis ante República Democrática del Congo en la final de la segunda ronda de CAF. Osimhen, delantero de 26 años, ha sido futbolista africano del año 2023, campeón de goleo en Turquía (2024-25) e Italia (2022-23), además de campeón de Serie A con Napoli y de liga y copa en Turquía con Galatasaray.

Victor Osimhen delantero de Nigeria | Reuters

Benjamin Sesko (Eslovenia | Manchester United | 65 mde)

Eslovenia quedó fuera en el Grupo B y Benjamin Sesko, delantero de 22 años, no podrá disputar su primer Mundial. El atacante, quien vive su primera temporada con el Manchester United (nueve goles y una asistencia en 26 apariciones en Premier League), ha ganado tres ligas de Austria con Salzburgo, una Supercopa de Alemania con RB Leipzig y fue futbolista del año 2022 en Eslovenia.

Benjamin Sesko celebra un gol | Jason Cairnduff, Reuters.

Ademola Lookman (Nigeria | Atlético de Madrid | 40 mde)

La eliminación de Nigeria también dejó fuera a Ademola Lookman. El delantero de 28 años, figura del Atlético de Madrid, fue campeón del Mundial sub 20 en 2017 y ganador de la Europa League 2023-24. En LaLiga tiene dos tantos en siete juegos.

Lookman cobrando un penalti con Nigeria | Reuters.

Dusan Vlahovic (Serbia | Juventus | 35 mde)

Serbia terminó tercera en el Grupo K de UEFA, a un punto del repechaje. Vlahovic, delantero de 26 años, participó en Qatar 2022, fue mejor jugador joven de la Serie A 2020-21, campeón goleador de la Coppa Italia 2021-22 y ganador de la Coppa Italia 2023-24.

Dusan Vlahovic no estará en el Mundial 2026 | Reuters

Conor Bradley (Irlanda del Norte | Liverpool | 30 mde)

El lateral derecho del Liverpool fue uno de los últimos en sumarse al listado de ausencias mundialistas. Conor Bradley dijo adiós al sueño de la Copa del Mundo 2026 tras la derrota de Irlanda del Norte 2-0 ante Italia en las semifinales de la Ruta A del repechaje de la UEFA. Si bien desde enero pasado el futbolista está fuera por una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la esperanza de llegar al Mundial aún no se esfumaba por completo; sin embargo la caída en la repesca europea borró de una vez por todas la posibilidad.

Giorgi Mamardashvili (Georgia | Liverpool | 28 mde)

El portero del Liverpool fue titular en las eliminatorias, pero no pudo evitar las cinco derrotas de Georgia en el Grupo E, quedando fuera del Mundial.

Troy Parrott (Irlanda | AZ Alkmaar | 22 mde)

El delantero del AZ Alkmaar y goleador irlandés, Troy Parrott, es otro de los jugadores que se quedaron en el camino en el repechaje de Europa. Irlanda cayó en penaltis ante Chequia (4-3 tras un 2-2 en 120 minutos) y con ello se quedó sin opciones de avanzar al Mundial 2026. La eliminación irlandesa priva a la afición de disfrutar del olfato goleador de Parrott, top 2 en la tabla de goleo de la Eredivisie en la actual temporada y héroe de su selección en la fase previa.

Troy Parrott celebrando con Irlanda / REUTERS/Bernadett Szabo

Frank Aguissa (Camerún | Napoli | 20 mde)

Aguissa, mediocampista de 30 años, registra cuatro goles y dos asistencias en la actual temporada de Serie A. Es bicampeón de liga italiana con Napoli desde su llegada en 2022.

Jan Oblak (Eslovenia | Atlético de Madrid | 17 mde)

La eliminación de Eslovenia dejó fuera a Jan Oblak, portero de 33 años del Atlético de Madrid. Con títulos de LaLiga, Europa League, Supercopa de España y Supercopa de Europa, aún no ha disputado un Mundial. Eslovenia no clasifica desde Sudáfrica 2010.

Keylor Navas (Costa Rica | Pumas | 800 mil euros)

Keylor Navas es otra de las figuras que no estará en la próxima Copa del Mundo, debido a la eliminación de Costa Rica en las eliminatorias de la Concacaf. La selección tica finalizó en el tercer puesto del Grupo C, quedando fuera incluso del repechaje intercontinental. Por ello Keylor, portero de los Pumas en la Liga MX y tricampeón de la Champions League, será otra ausencia importante en el Mundial.

Keylor Navas, fuera del Mundial 2026 | Imago7

Figuras en riesgo: repechaje rumbo al Mundial 2026

El listado podría crecer, ya que Suecia, Turquía, Polonia e Italia disputarán la final del repechaje. Entre los nombres que podrían sumarse están Kenan Yildiz, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Robert Lewandowski, Piotr Zielinski, Gianluigi Donnarumma y Alessandro Bastoni.

También están en riesgo Alexander Isak, delantero del Liverpool y operación más alta en la historia de la Premier League, actualmente recuperándose de una fractura de peroné sufrida el 21 de diciembre, así como Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal con dos títulos de goleo en Portugal, dos ligas con Sporting (2023-24 y 2024-25), una Copa de Portugal en 2025 y el trofeo Gerd Müller.

Te puede interesar: