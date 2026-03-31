Bosnia y Herzegovina vs Italia en vivo: Llave A ¿Quién gana la final del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Bosnia e Italia definen su futuro rumbo al Mundial 2026 en un duelo decisivo marcado por la presión, el contexto y el respaldo de la afición local en Zenica

Bosnia vs Italia, final repechaje UEFA rumbo al Mundial | Claro Sports

Bosnia y Herzegovina e Italia disputarán un partido clave en el repechaje rumbo al Mundial 2026, donde ambos buscan el último boleto disponible. El conjunto bosnio llega motivado tras superar a Gales en penales, luego de empatar en los minutos finales y resistir hasta la prórroga, lo que reforzó su confianza en escenarios de alta presión.

Italia, dirigida por Gennaro Gattuso, avanzó con un triunfo sólido ante Irlanda del Norte, pero enfrenta el compromiso con la presión de no fallar nuevamente tras ausentarse en las dos últimas Copas del Mundo.

El encuentro se jugará en Zenica, donde Bosnia contará con el apoyo de su afición para intentar concretar la clasificación. Por su parte, la selección italiana apostará por su experiencia y figuras para imponerse en un ambiente complicado, en un duelo donde el control emocional y la intensidad serán determinantes.

¿A qué hora juegan Bosnia y Herzegovina vs Italia hoy 31 de marzo en la Llave A?

El duelo entre Bosnia e Italia arrancará en punto de las 12:45 horas tiempo del centro de México y a las 20:45 horas local. En Colombia el silbatazo inicial será a las 13:45 horas, mientras que en Argentina a las 15:45 horas.

¿Quién transmite en vivo el repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

Todos los partidos del repechaje de la UEFA para el Mundial de 2026 serán transmitidos a través de Sky Sports en México. Asimismo, en Claro Sports llevaremos todos los detalles a través de nuestros tradicionales minuto a minuto.

Bosnia y Herzegovina vs Italia: alineaciones confirmadas

Italia y Bosnia no se guardan nada en esta lucha por el boleto mundialista y así salen al Stadion Bilino Polje:

Italia: Donnarumma; Mancini, Basoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui y Kean.

Bosnia: Vasilj; Memic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Sunjic, Basic, Dedic, Bajraktarevic; Demirovic y Dzeko.

Penales o tiempo extra: ¿Cómo se clasifica al Mundial 2026 en caso de empate?

Al ser partido único, no se contemplan reglas como el gol de visitante ni formatos ya desaparecidos como el gol de oro o de plata. En caso de que el marcador permanezca empatado tras el tiempo reglamentario habrá dos periodos extra de 15 minutos. Si aún así se mantiene el marcador igualado, el ganador se definirá en una tanda de penales, con cinco tiros por equipo y, si persiste la igualdad, se continuará en muerte súbita hasta que haya un vencedor.

Repechaje UEFA al Mundial 2026:¿ Qué partidos se juegan hoy 31 de marzo?

Este martes 31 de marzo de 2026 se disputan los encuentros decisivos del repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026. En esta última fase se definirán los boletos restantes para Europa con los enfrentamientos entre Bosnia e Italia, Suecia ante Polonia, Kosovo frente a Turquía y República Checa contra Dinamarca. Los equipos que salgan victoriosos asegurarán su lugar en la próxima Copa del Mundo.

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