El Estadio Azteca vuelve a latir con la selección mexicana previo al Mundial

La selección mexicana disputó su primer partido tras 850 días que duró la remodelación del estadio

La selección mexicana regresó al Estadio Azteca después de más de 850 días, en una noche que marcó la reapertura del inmueble rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro representó el primer evento del combinado nacional en el estadio tras las obras realizadas en el recinto, que fueron hechas para adaptarse a las exigencias del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Esta reapertura estuvo acompañada por la presencia de la afición, que ocupó las tribunas del estadio en el partido de Portugal, dándose cita en multitud con la expectativa de conocer los nuevos cambios del mítico estadio.

A pesar de las condiciones en los alrededores del inmueble, el flujo de asistentes se mantuvo constante desde horas previas al inicio del encuentro. Las restricciones de movilidad, los cierres viales y la ausencia de estacionamiento no impidieron la llegada de seguidores al estadio.

La convocatoria también reflejó el respaldo que el equipo mantiene dentro del país, en un contexto en el que el apoyo a la selección se extiende más allá del territorio nacional. Sin embargo, el entorno del estadio en la capital volvió a concentrar esa relación entre el equipo y su público.

El 28 de marzo se suma así a las fechas relevantes en la historia reciente del inmueble, al coincidir con el inicio de una nueva etapa en su uso de cara a la próxima Copa del Mundo.

El partido también marcó el inicio de una serie de eventos que se desarrollarán en el recinto en los próximos meses, como parte de su reactivación en el calendario deportivo.

Con la reapertura del estadio, la selección mexicana retoma actividad en su casa en un momento clave dentro del proceso rumbo al Mundial, en un escenario que vuelve a colocarse en el centro del futbol internacional.

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