¿Joan García, con un pie fuera del Mundial 2026? Luis de la Fuente descarta al portero de Barcelona

España tiene definida su lista para el partido de este 27 de marzo ante Serbia en el Estadio de la Céramica; sin Joan García entre los convocados

Joan García podría perderse el Mundial 2026 | Reuters

Con casi 75 días para que comience el Mundial 2026, todo parece indicar que Joan García, uno de los mejores porteros del fútbol internacional, quedaría descartado para la lista final de la selección de España salvo que ocurra algún imprevisto. Luis de la Fuente, técnico de La Roja, parece haber resuelto el dilema sobre a quién convocar entre sus cuatro opciones de élite y, previo al partido amistoso ante Serbia en el Estadio de la Cerámica de este viernes 27 de marzo, ha decidido dejar fuera al arquero del Barcelona.

Pese a que el portero azulgrana viene de una temporada destacada con su club, el sueño mundialista parece desvanecerse poco a poco. Luis de la Fuente eligió a Unai Simón, David Raya y Álex Remiro por encima de Joan García para el duelo frente a Serbia y, aunque todavía falta poco más de dos meses para la Copa del Mundo, la selección española sólo le queda un amistoso confirmado ante Egipto el 31 de marzo, previo al inicio del torneo, lo que reduce las oportunidades para que el guardameta de 24 años pueda mostrarse con el combinado nacional.

El técnico de España adelantó en la conferencia de prensa del jueves 26 de marzo que, independientemente de la terna de arqueros que elija, confía plenamente en su decisión, ya que considera que las cuatro opciones disponibles cuentan con el nivel suficiente para responder a la exigencia. En ese sentido, aseguró que La Roja tiene “a cuatro de los diez mejores porteros del mundo” y subrayó que “juegue quien juegue” no tiene motivos de preocupación de cara al torneo que se celebrará en Norteamérica.

Joan García tendrá que convencer a Luis de la Fuente | Reuters

La última chance de Joan García

De acuerdo con Mundo Deportivo, Joan García no regresará con el Barcelona y permanecerá en las gradas del Estadio de la Cerámica para apoyar a sus compañeros durante el encuentro de la selección de España ante Serbia, uno de los últimos ensayos del equipo de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, el portero aún cuenta con una oportunidad para sumar minutos, ya que podría tener participación en el duelo ante Egipto la próxima semana en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. La convocatoria de Luis de la Fuente para ese compromiso será clave, pues podría ofrecer la señal definitiva sobre su decisión respecto a la lista final que llevará a la selección española al Mundial 2026.

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