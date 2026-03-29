Gianni Infantino: “Irán va a jugar el Mundial, no hay plan B”

El presidente de la FIFA habló en el Estadio Azteca sobre la situación geopolítica y la organización rumbo al Mundial 2026

Infantino aseguró que Irán disputará el torneo | Reuters

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó México de cara a la Copa Mundial 2026 para la reinauguración del Estadio Azteca. Previo al amistoso entre la selección mexicana y Portugal que terminó en empate a cero, el dirigente concedió una entrevista a NMás, donde abordó temas clave de cara a la justa veraniega: la participación de Irán, el contexto geopolítico, los retos logísticos del torneo y la dimensión histórica del inmueble.

Infantino fue cuestionado sobre la participación de Irán en el torneo. El dirigente dejó claro que la FIFA mantendrá el criterio deportivo como base para la competencia y que no contempla escenarios alternativos que excluyan a selecciones ya clasificadas.

“Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación. Es muy complicado pero trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones. Es la selección de la gente, toda la gente, la que está con el gobierno o contra el gobierno, en la oposición o en el poder”.

El presidente reforzó que la clasificación en cancha es el único factor determinante y que la selección representa a su población dentro y fuera del país, sin importar sus orientaciones políticas. Además, aseguró que la FIFA no tiene planes para una Copa del Mundo sin el cuadro iraní.

“Irán representa a la gente que vive en Irán, a su gente que vive fuera de Irán. Se clasificaron deportivamente para este Mundial, fue una selección que se clasificó muy pronto. Es un país de fútbol y queremos que juegue. Va a jugar el mundial y no hay planes B o C o D es el plan A, vamos juntos unidos en armonía y en felicidad esto es lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer”.

El Mundial como punto de unión en un escenario global dividido

Ante la complicada situación, Infantino compartió una reflexión sobre el papel del fútbol en la comunidad global. El mandatario presentó el torneo en Estados Unidos, México y Canadá como un espacio de convivencia y unión internacional, destacando la capacidad de generar encuentros entre personas de distintas realidades, con millones de aficionados movilizándose hacia los tres países sede.

“Es fundamental y tenemos todos juntos que defenderlo. Vivimos en un contexto geopolítico muy complejo, no tenemos la la posibilidad de resolver problemas geopolíticos y conflictos, pero sí tenemos la la posibilidad de unir, de crear oportunidades para unir al mundo. Millones de aficionados van a venir a México, a Canadá y Estados Unidos y van a venir con un espíritu de paz, un espíritu de celebración. Quieren estar juntos y quieren celebrar. En el mundo hay divisiones, bueno nuestro objetivo y nuestra tarea y nuestra visión y nuestro trabajo es la unión, la unión hacer puentes para todos”.

Un Mundial de 48 selecciones: operación, seguridad y escala

Sobre la organización del torneo, Infantino abordó la dimensión logística del Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones. El proyecto implica coordinación entre tres países y una estructura operativa que involucra a miles de trabajadores y cientos de miles de acreditaciones.

“No hay desafíos, hay oportunidades. Hay oportunidades de aprender, de mejorar. Organizar un mundial como este, con 48 países que participan, es un cuarto del mundo. Hay muchos temas logísticos, de viajes, de hoteles, de campamentos. Claramente la seguridad es la prioridad para nosotros, tenemos mucha gente, hoy trabajan 5 mil personas, para el Mundial van a ser miles más. Tenemos 350 mil personas acreditadas”.

Además, el dirigente destacó el respaldo social en los países sede, señalando que la organización no se limita a las estructuras institucionales, sino que involucra a la población en general como parte del desarrollo del evento.

“Pero lo más importante es la afección de la gente. Voy a México, voy a Canadá, voy a Estados Unidos y todos quieren ayudar y contribuir. En los tres países están todos comprometidos a que sea un éxito. No es solamente desde arriba, todo el mundo quiere que sea un éxito, quiere que sea seguro y quiere que hagamos una fiesta. México es conocido como el país de la felicidad y de la alegría entonces este Mundial va a ser no solo el más grande, sino también el más feliz de la historia”.

El Estadio Azteca y su lugar en la historia del fútbol

El Estadio Azteca abrió sus puertas este sábado | Alejandra Suárez/Claro Sports

Finalmente, Infantino se refirió al peso histórico del Estadio Azteca, que será el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo. El dirigente colocó al inmueble como un punto central en la memoria del fútbol por los jugadores y partidos que han marcado su historia. Destacó el vínculo del estadio con figuras como Pelé y Maradona, así como con encuentros históricos que forman parte del relato global del deporte.

“Somos todos mexicanos hoy. El Mundial verdaderamente arranca ya, estamos empezando. El Estadio Azteca es la catedral del fútbol mundial. Es algo especial, una emoción única. Es el estadio donde ganó Pelé, donde ganó Maradona, con Brasil y Argentina, no se puede hacer más, es increíble. Ahora hacemos más porque por tercera vez este estadio va a albergar un Mundial, el partido inaugural el 11 de junio entre México y Sudáfrica. Este estadio que dio no solo los mejores jugadores del mundo y de la historia, sino también unos partidos increíbles como el Partido del Siglo entre Italia y Alemania.”

Infantino también añadió una referencia personal al impacto del estadio, señalando cómo su historia ha trascendido generaciones y se mantiene como un símbolo dentro del fútbol internacional. “Como italiano claramente me habló mi papá de este partido. Es un estadio que que te da una emoción particular, única, y por esto la verdad feliz de estar aquí, feliz de contribuir como presidente de la FIFA en algo que que es historia porque en el estadio donde por tercera vez se juega un Mundial es espectacular”.

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