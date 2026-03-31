Suecia vs Polonia en vivo: Llave B ¿Quién gana la final del repechaje rumbo al Mundial 2026?

El Strawberry Arena albergará uno de los partidos más dramáticos en el camino al Mundial de Norteamérica.

Suecia vs Polonia, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juegan Suecia vs Polonia hoy 31 de marzo en la Llave B?

Este duelo, que se llevará a cabo en el Strawberry Arena de Solna en Suecia, tendrá su pitazo inicial a partir de las 20:45 horas (local). Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 12:45 horas.

12:45 horas. Colombia: 13:45 horas.

13:45 horas. Argentina: 15:45 horas.

15:45 horas. Estados Unidos: 14:45 (ET), 13:45 (CT) y 11:45 (PT).

¿Quién transmite en vivo el repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 y dónde ver por TV y online?

Estas son las señales disponibles para ver el partido:

México: no tiene transmisión.

no tiene transmisión. Sudamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: VIX.

Suecia vs Polonia: alineaciones al momento

Así forma Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelof; Daniel Svensson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson; Anthony Elanga, Benjamin Nygren y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

Así forma Polonia: Kamil Grabara; Jan Bednarek, Pezemyslaw Wisniewski, Jakub Kiwior; Matty Cash, Nicola Zalewski, Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski, Jakub Kaminski; Karol Swiderski y Robert Lewandowski. DT: Jan Urban.

Penales o tiempos extra: ¿Cómo se clasifica a la final del repechaje mundialista 2026 en caso de empate?

En caso de que la igualdad se mantenga en los 90 minutos, así como ocurrió en las semifinales, el primer reto será con dos tiempos extra de 15 minutos. Si persiste el resultado, desde el punto penal se definirá la suerte de cada uno en la lucha por ir al Mundial.

¿Qué equipo espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El ganador de la llave B, entre Suecia y Polonia, irá directo al grupo F de la cita orbital. Allí están Países Bajos, Japón y Túnez. Su debut será contra los africanos, este 14 de junio, en el Estadio BBVA de Monterrey.

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